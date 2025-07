Rusia lanza ataque masivo sobre Kyiv tras conversación entre Trump y Putin

(Bloomberg) -- Rusia lanzó un ataque aéreo sin precedentes contra Ucrania, mientras el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expresó su decepción por su última conversación telefónica con Vladímir Putin, destinada a poner fin a la guerra.

La defensa aérea ucraniana informó que Rusia lanzó 550 drones y misiles, la mayoría contra Kyiv, en ataques nocturnos que duraron más de 11 horas. Según el parte oficial, se interceptaron 478 objetivos aéreos.

Se escucharon explosiones en toda la capital y se registraron impactos en cinco distritos de la ciudad, donde varias viviendas sufrieron daños, según informó el jefe de la administración militar de Kyiv, Tymur Tkachenko, a través de Telegram. Al menos una persona murió y 26 resultaron heridas, de acuerdo con sus declaraciones.

El ataque ocurrió después de que Trump dijera a los periodistas que estaba “muy decepcionado” por la llamada del jueves con Putin, en la que el presidente ruso afirmó que no dará marcha atrás en sus objetivos bélicos, según un comunicado del Kremlin.

“No creo que quiera parar y eso es una lástima”, dijo Trump, quien agregó que tenía previsto hablar con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, el viernes. El portavoz de Putin, Dmitri Peskov, declaró más tarde que el Kremlin prestaba mucha atención a las palabras del mandatario estadounidense, según informó Interfax.

Zelenski afirmó que los ataques aéreos rusos fueron un “golpe demostrativamente significativo y cínico” que comenzó “casi simultáneamente con la discusión en los medios de la conversación telefónica entre el presidente Trump y Putin”.

El mandatario ucraniano instó a los aliados a mantener el suministro de defensa aérea e intensificar las sanciones contra Rusia. El gobierno alemán señaló que mantenía “intensas conversaciones” para garantizar el envío de sistemas Patriot a Kyiv.

“Sin una presión realmente a gran escala, Rusia no cambiará su estúpido comportamiento destructivo”, escribió Zelenski en Telegram.

La sexta llamada telefónica reconocida públicamente entre Trump y Putin desde que el presidente estadounidense regresó a la Casa Blanca en enero coincidió con una intensificación de los ataques aéreos rusos en las últimas semanas.

Mientras tanto, las tropas rusas lograron solo avances graduales en el campo de batalla, con un costo humano cada vez mayor. El mes pasado, se estimó que las víctimas rusas desde el inicio de la invasión superaron el millón, entre muertos y heridos.

El servicio secreto neerlandés informó el viernes que Rusia intensificó el uso de armas químicas en el conflicto. Moscú empleó cloropicrina, una sustancia potencialmente letal en concentraciones altas y que viola la Convención sobre Armas Químicas. Peskov no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

