Mónica Cruz habla de la polémica protagonizada por Alejandro Sanz

Mónica Cruz ha reaparecido este miércoles, 2 de junio, ante los medios de comunicación como embajadora de la marca Lov'yc y ha presentado la nueva línea de productos de cabello. "Muy contenta" y "encantada" con sus productos después de conocer "todo lo que hacen, cómo lo hacen, y la empresa familiar", la actriz se ha mostrado radiante.

Allí, Mónica ha sido preguntada por la polémica en la que se ha visto envuelto Alejandro Sanz tras el testimonio de Ivet Playà asegurando que hubo 'irregularidades' en la relación que tuvieron y se ha mostrado tajante: "Cuando alguien hace eso, lo hace en plan dañino o por ganar dinero que todavía me parece peor, entonces... no creo que llegue a un buen final, a un buen sitio".

La actriz ha defendido su amistad con el cantante -con el que se le relacionó hace unos meses- y ha confesado que en estos momentos es cuando se ve "la diferencia en las personas, las amistades, el cuidar unas amistades, a sentarte y hablar". En ese aspecto, ha asegurado que "no sé qué ha pasado ahí, ni me importa ni quiero saberlo, pero creo que eso no le hace bien ni a ella misma ni a nadie".

Además, ha recalcado que el trato que Alejandro Sanz ha tenido siempre con sus fans ha sido bueno y que ella no ha sido la única que ha sido testigo de eso ya que "es algo que hemos visto todos, yo no voy a hablar en boca de nadie, pero evidentemente es algo que hemos visto todos".

En cuanto a el artista podría haber tenido con Ivet, Mónica ha explicado que "lo que haya pasado ahí yo no lo sé, pero yo creo que en la vida lo más importante es ser discreto y hacer las cosas, todos podemos tener decepciones o no, pero meterte ahí no trae nada bueno", haciendo referencia a sentarse en los platós a hablar de su 'historia'.

Por último, la actriz cree que la joven ha hablado así de mal de su amigo Alejandro Sanz por dinero: "Si te sientas, te ponen un micro y te pones a hablar mal de alguien no vas a hablar bien, pero hay a cada uno con su cómo funciona y cómo se maneja en la vida, pero todo vuelve", ha advertido.