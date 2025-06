Kiko Hernández, en son de paz con Makoke en la boda de Marta López

Kiko Hernández vivió ayer un reencuentro de lo más esperado por la audiencia y del que llevan hablando en su programa, 'Ni que fuéramos tentáculos', toda la semana: el colaborador de televisión se veía las caras con Makoke en la boda de Marta López y Alejandro Huertas.

Todavía no sabemos cómo se dio, pero sí que conocemos la actitud con la que iba el colaborador de televisión a la boda, ya que antes de entrar en la celebración aseguraba que "no creo que se acerque, pero de todas formas paz y tranquilidad".

Además, Hernández dejaba claro que "no vamos a liar ninguna" porque "yo vengo en son de paz y a hacerle la vida muy fácil a mi amiga", ya que "en la vida arruinaría un momento como este", pero aclaraba: "Otra cosa es que me busquen y que me digan porque tengo muchos amiguitos".

Haciendo gala de su sentido del entretenimiento, Kiko sorprendía a la prensa asegurando que "Makoke no es una de las personas más enemigas que tengo ahí dentro", pero... ¿a quién se refería?