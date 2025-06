Israel ataca sitios nucleares de Irán en importante escalada

(Bloomberg) -- Israel lanzó ataques aéreos contra Irán el viernes por la mañana, dirigidos contra instalaciones nucleares y matando a altos mandos militares, en una escalada importante que podría desencadenar una guerra generalizada en Medio Oriente.

Se escucharon explosiones en Teherán, Natanz —donde se encuentra una importante instalación atómica— y en otras ciudades, según medios locales y redes sociales. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, afirmó que Israel, que utilizó 200 aviones de la fuerza aérea y dijo haber alcanzado alrededor de 100 objetivos, había “golpeado el corazón del programa de enriquecimiento nuclear de Irán”.

Según los medios iraníes, el jefe del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC), Hossein Salami, y el jefe del Estado Mayor del Ejército, Mohammad Bagheri, resultaron muertos. Al menos otros dos altos cargos del IRGC también murieron.

El organismo de control atómico de las Naciones Unidas afirmó que no había indicios de aumento de los niveles de radiación en la principal planta de enriquecimiento de uranio de Irán, en Natanz, lo que constituye un primer indicio de que los ataques no han penetrado las capas de contención que protegen el arsenal nuclear de la República Islámica.

Aun así, Israel prometió más ataques y Netanyahu afirmó que “continuarán durante los días que sean necesarios para eliminar esta amenaza”. Irán prometió inmediatamente tomar represalias contra Israel y, posiblemente, contra activos estadounidenses en Medio Oriente. El petróleo subió alrededor de un 13%, aunque más tarde recortó sus ganancias, mientras que los inversores compraron activos refugio, como bonos del Tesoro estadounidense y oro.

