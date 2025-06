El activista español de la Flotilla: "Israel no nos puede detener, no tiene derecho sobre nosotros"

El activista español Sergio Toribio, que viaja a bordo de uno de los buques que integran la Flotilla de la Libertad y que se dirige a la Franja de Gaza con el objetivo de "romper el bloqueo" impuesto por las autoridades israelíes a la entrada de ayuda humanitaria en el enclave palestino, ha denunciado que Israel carece de jurisdicción en aguas internacionales, donde "no tiene ningún control ni derecho a parar a nadie".

"Las fuerzas de Israel no nos pueden detener, no tienen derecho sobre nosotros, y menos en aguas palestinas en las que no tienen más que un Ejército invasor", ha indicado Toribio en una entrevista concedida a Europa Press.

Así se ha defendido de las últimas declaraciones del ministro de Defensa israelí, Israel Katz, que ha amenazado con bloquear el paso de la embarcación cuando esta se encuentre a unas 100 millas náuticas (unos 185 kilómetros) de la costa, una situación que podría darse este lunes.

Con el antecedente de principios de mayo, cuando el 'Conscience' fue objeto de un ataque con drones por parte de Israel, la embarcación hace frente ahora al desafío israelí a medida que avanza hacia Gaza bajo la mirada de la comunidad internacional. "Amenazas hay. Hace un mes que el buque 'Conscience' estaba a 14 millas (26 kilómetros) de Malta para recoger a voluntarios y activistas, y antes de que entrara en estas aguas fue objeto de dos misilazos. Y lo han admitido", ha apuntado Toribio.

En este sentido, ha lamentado el "acoso" al que está siendo ya sometida la embarcación: "Desde que entramos en aguas internacionales en la zona de Grecia tenemos tres drones sobrevolando en todo momento el barco, y son drones que le dio Israel a Grecia hace años para vigilar el flujo migratorio con Frontex", la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas.

"Este problema migratorio viene de lo mismo; de las guerras y la represión", ha aseverado, antes de explicar que estos vehículos aéreos no tripulados vuelan bajo, hacen labores de reconocimiento, y sobrevuelan el barco constantemente desde el jueves. Es por ello que ha aventurado que será "difícil" lograr los objetivos de la Flotilla: "lo más seguro es que cuando lleguemos nos intercepten y nos detengan, pero no tienen jurisdicción, lo que hacen es ilegal".

El activista ha recordado el abordaje por parte de la Marina israelí registrado en el año 2010 contra seis embarcaciones de la Flotilla de la Libertad, unos hechos violentos que dejaron una decena de muertos y más de 60 heridos en aguas internacionales del Mediterráneo. El objetivo de la organización propalestina era introducir unas 10.000 toneladas de ayuda en Gaza.

"Lo mejor sería que el resto de países reaccionasen, intercedieran y nos permitieran la entrada, pero esto es prácticamente imposible estando Estados Unidos de por medio. Queremos que den un golpe encima de la mesa y que paren esto", ha dicho, aunque ha aplaudido el papel del Gobierno español y la cancelación de una compra millonaria de misiles anticarro para reducir la dependencia tecnológica de Israel. "Me parece un gran paso, pero hay que ir mucho más allá. No quedan ni dos millones de palestinos y los van a exterminar", ha aseverado.

Sin embargo, ha dicho no tener una demanda específica para el Gobierno. "Me ha alegrado este último paso y ha cambiado mi forma de pensar, porque anular estas compras millonarias, tal y como están las cosas, es algo muy digno", ha apuntado, antes de hacer un llamamiento al boicot total de productos israelíes.

ROMPER EL BLOQUEO

Navegando a vela la mayor parte del tiempo, el 'Madleen', un velero de 18 metros bautizado en honor a una pescadora gazatí, partió el domingo desde el puerto italiano de Catania con 12 activistas a bordo, entre ellos la activista sueca Greta Thunberg, la eurodiputada Rima Hassan y varios periodistas.

"Queremos romper el bloqueo. Llevamos 200 kilos de arroz, productos de higiene, prótesis infantiles, muletas... La idea es romperlo, esa es la misión principal. Que permitan la entrada de ayuda y dejen de manejarla y de manipularla con la ayuda de Estados Unidos para que los palestinos vayan a recogerla y sean masacrados, como ha pasado recientemente", ha explicado.

Para Toribio, Israel y Estados Unidos son responsables del "asesinato de cientos de personas en unos puntos de ayuda que sirven como cebos, como trampas para exterminarlos". "Así acaban antes con la limpieza, no permitiendo la entrada de ayuda. Esto es ilegal, es un genocidio", ha recalcado, al tiempo que ha lamentado que este término se haya desvirtuado.

"Me gustaría creer que tiene un verdadero significado, pero luego veo a (Benjamin) Netanyahu en reuniones con (Donald) Trump, con una sonrisa en la boca, y creo que ya no tiene ese efecto", ha sostenido, no sin volver a hacer hincapié en que la situación en Gaza es devastadora porque se trata de "civiles que no se mete con nadie".

Entre las organizaciones que integran la coalición de la Flotilla se encuentran la española Rumbo a Gaza, la Canadian Boat to Gaza, la organización turca IHH, Ship to Gaza (Suecia y Noruega) y la US Boat to Gaza.

RESCATE EN EL MEDITERRÁNEO

La Flotilla de la Libertad, que reivindica la importancia del Derecho Internacional a través de la desobediencia civil y la acción no violenta, ha llevado a cabo numerosos intentos de entregar suministros a la población de Gaza desde que Israel impuso un bloqueo marítimo al enclave en el año 2007.

El pasado jueves, además, la tripulación del 'Madleen' se vio involucrada en el rescate de cuatro migrantes que trataban de cruzar el Mediterráneo procedentes de Libia y que se lanzaron al mar para esquivar una interceptación de la Guardia Costera del país africano, al que no quieren volver.

Desde la Flotilla han explicado que los hechos tuvieron lugar después de que su barco 'Madleen' recibiese un mensaje de alerta tras el avistamiento de una embarcación desde un dron de Frontex. En un primer momento, la tripulación contactó con Grecia y Egipto, que recomendaron la intervención inmediata.

Cuando llegaron a la zona en la que se encontraba la embarcación, un bote inflable con entre 30 y 40 personas a bordo, el 'Madleen' constató que estaban en peligro y decidieron iniciar el operativo de rescate, interrumpido en un momento dado ante la llegada de un segundo barco "a gran velocidad" que resultó ser de los guardacostas libios.

"Al dar el aviso, la Guardia Costera vino con una patrullera muchísimo más rápida y los interceptó. Los arrastró y los subió a bordo. Estos cuatro migrantes decidieron jugársela y saltar para impedir ser devueltos a Libia. Los que no saltaron seguramente no sabían nadar", ha lamentado Toribio.

Ha sido precisamente este incidente el que ha retrasado el avance del buque hacia Gaza. "Tuvimos que volver hacia el sur de Creta y un barco que trabaja para Frontex nos interceptó y recogió a los migrantes", ha aclarado, por lo que considera que después del retraso provocado por el rescate, el 'Madleen' llegará este a lunes a ese punto en el que se topará previsiblemente con la Marina israelí.