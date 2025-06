Dos estudiantes baleares reciben una beca de la Fundación 'la Caixa' para cursar un posgrado

El Rey Felipe VI ha presidido este jueves la ceremonia de entrega de las becas de posgrado en el extranjero de la Fundación 'la Caixa, otorgadas a los 100 universitarios seleccionados en la convocatoria de 2024, entre ellos dos procedentes de Baleares.

Se trata de la 43 edición del programa de Becas de la entidad, que tiene como objetivo fomentar el talento de los estudiantes excelentes mediante la ampliación de su formación en las mejores universidades y centros de investigación del mundo.

También han asistido a este acto, celebrado en CaixaForum Madrid, el Ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, y el presidente de la Fundación 'la Caixa', Isidro Fainé.

El programa de becas para realizar estudios de posgrado en el extranjero se remonta a 1982 y cuenta ya con una comunidad de más de 6.000 personas. En esta edición, solo uno de cada diez candidatos obtuvo finalmente la beca.

"Estos 100 becarios son, por tanto, los mejores entre los mejores: una fuente de inspiración para quienes les rodean, y un referente que podemos tomar para superarnos cada día ofreciendo al mundo nuestra mejor versión. Solo así, contribuyendo cada uno y cada día desde lo mejor de nosotros mismos, podremos construir verdaderamente una sociedad mejor", ha explicado Isidro Fainé.

Entre los estudiantes seleccionados, están Jordi Mascaró Janer, que cursa un máster en Neurociencias en el University College London (Reino Unido). Nacido en Menorca, es graduado en Biotecnología por la Universitat de Barcelona, con un trabajo final de grado centrado en la caracterización de un modelo neuronal in vitro de tauopatías utilizando células madre pluripotentes humanas. Tras formarse en técnicas experimentales de hematología en el Vall d'Hebron Institut d'Oncologia (VHIO), actualmente enfoca sus intereses académicos hacia la neurociencia molecular y celular.

Por su parte, también ha recibido la beca Joan Núñez Corbacho, que cursa un máster en Física Teórica en la Cambridge University (Reino Unido). Nacido en Ibiza, es graduado en Física y en Matemáticas por la Universitat de Barcelona. Posteriormente, ha ampliado su formación académica con estancias en el Sincrotrón ALBA de Cerdanyola del Vallès, en colaboración con grupos de investigación de la Universidad de Milán y del CERN, simulando mediciones del tamaño del haz de electrones mediante la técnica X-HNFS.

Las 100 becas concedidas están repartidas entre 3 continentes: 71 becas son para estudiar en Europa; 27, para estudiar en los Estados Unidos, y 2, para estudiar en Japón. Los países que atraen a más becarios son el Reino Unido (42) y los Estados Unidos (27).

Los 100 becarios de la promoción del año 2024 provienen de 27 provincias españolas, de 2 distritos portugueses y de 4 países más (Andorra, Brasil, Estados Unidos y Reino Unido). Las provincias de origen con más becarios son Barcelona (31), Madrid (23), A Coruña (4), Valencia (3) y Castellón (3).

En esta edición de las becas de la Fundación 'la Caixa' para cursar estudios de posgrado en el extranjero se han presentado 1.045 solicitudes elegibles para optar a una de las 100 becas del programa, otorgadas en régimen de concurrencia competitiva.

Las solicitudes tienen que superar una primera fase de evaluación por medio del sistema de peer review (evaluación llevada a cabo por expertos con competencias similares) y los candidatos que reciben las mejores cualificaciones son convocados a una entrevista personal.

En la fase de selección intervienen profesores universitarios con experiencia internacional en este tipo de procesos de evaluación.

Las universidades que reciben a más becarios son la University of Cambridge (12), la University of Oxford (9), la London School of Economics and Political Science (6), la Columbia University (6) y la ETH Zürich (5).