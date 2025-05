Sergio Pellicer asegura que si no entrena al Málaga no entrenará a otro equipo

Málaga, 31 may (EFE).- El técnico del Málaga, Sergio Pellicer, afirmó este sábado tras el empate a dos goles con el Burgos que, a pesar de tener una temporada más de contrato, si no entrena finalmente al Málaga no va "a entrenar a otro equipo".

"Hemos hablado y parece que va todo encaminado", precisó el preparador castellonense, quien reconoció que "ha sido una temporada muy difícil, muy dura".

"No hemos estado bien y el partido se ha jugado a lo que ellos querían, pero en los últimos minutos nos hemos podido llevar la victoria que hubiera sido injusta", dijo Pellicer en referencia al encuentro de este sábado.

"Nos ha penalizado muy rápido el primer gol. El Burgos ha demostrado que ha venido a competir, porque tres puntos valen mucho", destacó el entrenador del Málaga, quien detalló que no han "sido capaces de encontrar esa superioridad al estar muy imprecisos".

"Felicitar a los jugadores por el trabajo, porque con el empate hemos evitado una situación que no era acorde con lo que hemos hecho en la temporada", subrayó Pellicer.

El entrenador del Burgos, Luis Miguel Ramis, indicó que el "partido ha sido bueno", con una "muy buena primera parte y buena parte de la segunda", porque se sentían "cómodos", pero "ha faltado para ganar el partido cerrarlo antes".

"Han llegado dos acciones, cometimos un error que nos penaliza, estábamos cómodos defendiendo y hemos empatado un partido que creo que hemos merecido ganar de sobra", afirmó.

Ramis alabó a la afición del Málaga: "Siempre está ahí, siempre hay un ambiente extraordinario y da gusto venir a un estadio así. Tiene un respaldo muy grande, un ambiente fantástico y un escenario estupendo".

"Estoy satisfecho del partido que han hecho los jugadores e intentaremos seguir mejorando lo que nos falta, complementarlo bien. Felicito al Málaga por la permanencia, en una categoría muy dura", resaltó. EFE

jrl/agr/ism