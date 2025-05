Susanna Griso, enamorada, consolida su relación con Luis Enríquez: "La mejor presentadora del mundo"

Consolidando su relación a pasos agigantados y sin ocultar lo enamorados que están, Susanna Griso y Luis Enríquez Nistal han reaparecido este miércoles ante las cámaras en una de las corridas más esperadas de la Feria de San Isidro en Las Ventas, la de la Prensa, protagonizada por Morante de la Puebla, Alejandro Talavante y Tomás Rufo.

Tras pasar desapercibidos mientras disfrutaban del festejo en el tendido acompañados por un grupo de amigos, la pareja abandonaba la plaza derrochando complicidad y sonrisas al ser 'sorprendidos' por los reporteros, que no dudaban en preguntarles por su historia de amor, cada vez más afianzada.

"¿Qué hacéis aquí?" exclamaba la presentadora de 'Espejo Público', disculpando entre risas a su novio por separarse varios metros de su lado "porque el pobre es tímido". "No, no me dais miedo, estoy triste porque el toro de Morante... sino estaría abrazándote" ha añadido en tono bromista el ejecutivo de medios de comunicación para justificar su seriedad, confirmando que tiene "a la mejor presentadora del mundo" y que está muy feliz al lado de Susanna.

Fue el pasado marzo, poco después de anunciar su ruptura con Íñigo Afán de Ribera, cuando salía a la luz la incipiente relación que la catalana mantenía con Luis Enríquez Nistal, que actualmente ostenta el puesto de asesor de 'El Confidencial', al que conoció hace años por unos amigos en común y con el que su amistad dio paso a algo más en los primeros compases de 2025.

Y tres meses después de su primera aparición pública en ARCO, la pareja está más que consolidada y, a pesar de que prefieren disfrutar de su amor alejados del foco mediático no dudan en disfrutar juntos de diferentes planes que confirman el gran momento que atraviesa su noviazgo.