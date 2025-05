París descubre al brasileño Fonseca, la nueva "estrella ascendente" del circuito

Antonio Torres del Cerro

París, 27 may (EFE).- No es habitual para un tenista de 18 años debutante en Roland Garros que haya codazos para verlo. Como tampoco es habitual que le atribuyan la principal sala de prensa del torneo. Pero así ha sucedido con el brasileño Joao Fonseca, "la nueva estrella ascendente" del circuito.

"Ya sabía que habría muchos brasileños aquí, también por 'Guga' (Gustavo Kuerten, ganador tres veces del Roland Garros), por la tradición. La cola que vi para entrar en la pista era enorme", contó desde la sala de prensa 1, la reservada para los grandes del torneo (Sinner, Alcaraz, Djokovic) y en la que acudieron, a última hora de la noche, hasta una veintena de periodistas de diferentes países.

Entre vítores de centenas de brasileños, Fonseca logró este martes en la pequeña cancha 7 su primer triunfo en Roland Garros al imponerse al polaco Hubert Hurkacz, el 28º del ránking, al que superó con holgura por 6-2, 6-4 y 6-2, en una hora y 40 minutos.

Con su demoledor golpe de derecha, el ganador del torneo de Buenos Aires de este 2025 barrió de la pista a Hurkacz e hizo olvidar las tres derrotas seguidas que había cosechado poco después de su eclosión en Buenos Aires en febrero de este año (derrotas tempraneras en Roma, Estoril y Madrid).

"Sé que la presión va a venir. No me estaba sintiendo tan bien (en los últimos tiempos), no estaba disfrutando, pero ahora me siento confortable, feliz y por eso estoy jugando bien dentro de la pista", explicó el carioca, en una rueda de prensa en la que intercaló el inglés y el portugués.

Buena parte de las preguntas de los periodistas fue acerca de esa temible "presión" que los jóvenes tenistas -y no tan jóvenes- sienten. "Lo importante es saber lidiar con ella, saber posicionarse dentro de la cancha", expuso, al tiempo que elogió el equipo que le rodea y que le da el apoyo psicológico necesario para centrarse en el tenis.

Para Fonseca, lo esencial es evitar que las expectativas que está generando terminen por engullirlo.

El brasileño habló de su rival en segunda ronda, el francés Pierre-Hugues Herbert, 147º del mundo e invitado por la organización del Roland Garros.

"Es un gran amigo mío, muy cordial, trabajador, sé que va a ser difícil por el jugador que es y por la hinchada que tendrá a su favor, pero espero que los aficionados brasileños hagan contrapeso", dijo Fonseca, esbozando una sonrisa.

Precisamente Herbert analizó con tino lo que hoy representa el carioca. "Es un joven en plena progresión, una estrella ascendente. Ha dado pruebas de una enorme madurez". EFE