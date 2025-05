El 'spoiler' a Emma Stone y otros momentos fuera de lo (extra)ordinario en Cannes 2025

Nerea González

Cannes (Francia), 23 may (EFE).- El Festival de Cannes 2025 ha sido un poco agitado para la estrella estadounidense Emma Stone, que protagonizó uno de los momentos más accidentalmente divertidos de esta edición 78 cuando una periodista sin miramientos contó un enorme 'spoiler' de la serie 'The last of us'.

Ocurrió en la rueda de prensa de presentación de la película 'Eddington' -la aspirante a Palma de Oro del cineasta estadounidense Ari Aster-, durante una pregunta de una reportera australiana a su compañero de reparto Pedro Pascal.

La cara de la actriz de 'Poor things', desencajada de pura incredulidad, dejó inmediatamente claro que no estaba al día con la última temporada de la serie de HBO.

"De veras no lo sabía", lamentó la actriz por encima de los murmullos que se desataron en la sala.

No fue el único accidente para Stone, que la víspera había tenido un cómico 'altercado' con una avispa que zumbaba a su alrededor en la alfombra roja previa al estreno de 'Eddington'.

Fue allí, al subir los legendarios escalones del Gran Teatro Lumière, donde las cámaras captaron también otra imagen fuera de lo ordinario: la de Pascal advirtiendo discretamente a Joaquin Phoenix (que es el protagonista de la película de Aster) para que cambiara de gesto cuando, al saludar al público, extendía demasiado el brazo en alto.

Aparentemente, según la interpretación de la prensa, Pascal le estaba salvando de aproximarse en exceso a lo que podría interpretarse como un saludo nazi. Eso hizo que Phoenix moviera su brazo de inmediato con cara de espanto.

La alfombra roja, en cualquier caso, suele ser siempre la mayor fuente de anécdotas de cada edición, a pesar de las estrictas normas de protocolo que aplica el festival.

De hecho, esas reglas habían causado las primeras sorpresas en vísperas de la ceremonia de inauguración, al hacerse viral que se había prohibido expresamente la desnudez.

También los grandes volúmenes, que luego hacen complicado sentarse en las butacas para ver las películas, y eso obligó a la actriz Halle Berry -que es una de las integrantes del jurado que preside este año la francesa Juliette Binoche- a improvisar un cambio de última hora en el vestido que había previsto para la gala inaugural.

Pero al comprobar que no todo el mundo era tan escrupulosamente respetuoso con las normas, al día siguiente -en la presentación de la nueva entrega de la saga 'Misión Imposible', que llevó la 'revolución Tom Cruise' a la Croisette- se la pudo ver con un llamativo vestido de cuerpo negro y falda rosa abullonada, abultado y con cola.

Acompañado por soldados ucranianos desfiló por la alfombra roja el cantante Bono, líder de la banda U2, para recordar el combate en ese país contra la invasión rusa. Fue al presentar fuera de competición el documental biográfico 'Bono: Stories of Surrender', dirigido por Andrew Dominik.

Por contra, la alfombra de la película brasileña 'O Agente Secreto' -la aspirante a la Palma de Oro del director Kleber Mendonça Filho con Wagner Moura como protagonista- se convirtió en un carnaval, con una comparsa de música y personas disfrazadas.

Menos sorprendió Wes Anderson, pese a aparecer en la Croisette en un autobús vintage junto al cargamento de estrellas de su 'The Phoenician Scheme'. Y es que el estadounidense ya había hecho lo mismo hace dos años, cuando compitió en Cannes con 'Asteroid City'.

De naranja brillante se presentó Spike Lee a la première de 'Highest 2 Lowest', un evento que fue aprovechado para desvelar uno de los secretos mejor guardados de esta edición: el actor Denzel Washington recibió por sorpresa una Palma de Oro honorífica.

Embarazadísima de ocho meses y medio se presentó en la Croisette la española Carla Simón, para presentar 'Romería', y en la de 'Sirat', Oliver Laxe estuvo acompañado por los 'raveros' reales que aparecen en su película.

No pasó por la alfombra roja, vetado por el festival en una decisión inédita, el actor francés Théo Navarro-Mussy ('Dossier 137'), por tener pendiente un proceso judicial por acusaciones de violación.

Ese no fue el único escándalo relacionado con el 'Me Too' este año, ya que en pleno festival fue despedido el vicepresidente de la sección paralela de la Asociación del Cine Independiente para Su Difusión (ACID), tras ser acusado de violencias sexuales por una joven en una mesa redonda.

Este Cannes también ha dejado otras anécdotas para el recuerdo, como ver a la actriz Elle Fanning lucir una camiseta con la leyenda 'Joachim Trier summer' (el director de la película que presentaba), en referencia directa a la cantante Charli xcx, o el mexicano Gael García Bernal sin poder contener las lágrimas al hablar del 25 aniversario de 'Amores perros' junto a Alejandro González Iñárritu. EFE