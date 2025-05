El Gobierno plantea un refuerzo de la seguridad en las vías de tren tras casi duplicarse los robos de cable

El Gobierno ha planteado reforzar la seguridad en las principales líneas ferroviarias de alta velocidad, después de que sucesos como el producido hace tres semanas en la línea Madrid-Andalucía por el robo de cables de las vías se hayan casi duplicado en los últimos siete años.

Así lo ha anunciado durante el pleno del Congreso de este miércoles la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, que ha sustituido al ministro de Transportes, Óscar Puente, por encontrarse éste de baja de paternidad.

Saiz ha asegurado que en 2018 se registraron en torno a 200 incidencias en trenes derivadas del robo de cables, una cifra que ha pasado a casi 350 el año pasado, lo que supone un crecimiento del 75% en solo siete años.

"Debemos plantearnos reforzar la seguridad en las líneas principales de la red ferroviaria", ha señalado al respecto.

Asimismo, la ministra se ha referido a la otra gran incidencia de las últimas semanas, la producida por el gran apagón del pasado 28 de abril, admitiendo que este hecho ha puesto de manifiesto algunas cuestiones "que pueden ser mejoradas", especialmente en el caso de una eventual falta continuada de suministro eléctrico.

"Por ello, me consta que desde el Ministerio de Transportes se están analizando diversas medidas a futuro para ayudar a mitigar la afección a los viajeros en el caso en el que se produzcan incidencias análogas, aunque esperemos que en ningún caso sean de la misma envergadura", ha añadido.

PP Y VOX CRITICAN LA GESTIÓN DE PUENTE

Saiz ha participado en la sesión de este miércoles para contestar a una pregunta del diputado del PP Eduardo Carazo, así como a una interpelación del diputado de Vox David García Gomis, quienes han criticado la gestión de Óscar Puente al frente de las competencias ferroviarias.

En concreto, Carazo ha apuntado que "lo único que funciona bien en Adif (la empresa pública dependiente del Ministerio de Puente encargada de las vías de tren) son los enchufes del PSOE", en relación a la reciente imputación de su expresidenta, Isabel Pardo de Vera.

Por su parte, García Gomis ha defendido que, "después de siete años de gobierno socialista, los trenes han dejado de ser un transporte fiable en España" y ha instado a Puente a dimitir "antes de que ocurra alguna desgracia que cueste vidas".

El diputado de Vox también ha dicho que Puente "no sería capaz de decirles en persona (y no por redes) a los viajeros afectados por las incidencias que el tren vive el mejor momento de su historia, porque le tocaría salir más rápido de lo que salió Sánchez de Paiporta", para añadir posteriormente que Vox no aprueba la agresión como forma de protesta.

En respuesta, la ministra ha transmitido sus disculpas en nombre de todo el Gobierno a los viajeros afectados, aunque ha recordado que las últimas grandes incidencias, como la del apagón o el robo de cables, no han sido provocadas por el propio sistema ferroviario.