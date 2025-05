PSOE-A pide que Moreno no falte al Parlamento la próxima semana por asistir a la final que el Betis jugará en Polonia

El Grupo Socialista va a plantear en la Mesa del Parlamento andaluz una posible modificación del orden del día del Pleno previsto la semana que viene para posibilitar que el presidente de la Junta, Juanma Moreno (PP-A), no se ausente de dicha sesión por acudir a presenciar la final de la Conference League de fútbol que el Real Betis Balompié disputará contra el Chelsea inglés el próximo miércoles, 28 de mayo, en Breslavia (Polonia).

Así lo ha anunciado este martes la portavoz parlamentaria del PSOE-A, María Márquez, en una atención a medios en la Cámara andaluza antes de inaugurar un foro universitario organizado por su partido y tras conocer, según ha explicado, que Juanma Moreno "no va a acudir al Pleno de la semana que viene porque se va a ver el partido del Betis".

La también vicesecretaria general del PSOE-A ha querido dejar claro que su partido "apoya a un club andaluz como el Betis" y le desea "los mayores éxitos", pero ha instado al presidente de la Junta a que haga lo que van a hacer "todos los trabajadores de Andalucía, que se van a ver el partido y se vuelven por la noche, o se vuelven al día siguiente por la mañana" de regreso.

En esa línea, María Márquez ha sostenido que el presidente de la Junta podría viajar a ver ese partido de fútbol y al día siguiente, el jueves día 29, asistir a la habitual sesión de control al Gobierno andaluz en el Pleno del Parlamento para "dar la cara" y "explicaciones"; en suma, para "hacer su trabajo y cumplir con los andaluces", según ha subrayado.

La portavoz socialista ha indicado que su grupo no tiene "ningún problema" por que "se altere el orden del día" del Pleno de la próxima semana y "se debatan las proposiciones no de ley (PNL) por la mañana, u otro tipo de iniciativas por la mañana (del jueves 29), y cuando el presidente llegue, que se someta a la sesión de control".

Así, ha remarcado que, "todo el mundo, el día después del partido, se incorpora a sus puestos de trabajo, como cualquier andaluz más", y eso es lo que, según ha insistido en señalar, debería hacer "también el presidente de la Junta de Andalucía".

En ese punto, María Márquez ha apuntado que la actitud del presidente al ausentarse del Pleno supondría una "falta de respeto" después, además, de que "nos han cambiado el calendario" de sesiones del Parlamento "27 veces, adaptándolo a la agenda del presidente, al Comité de las Regiones", del que Moreno "no es ni presidente".

"No entendemos que, además de ese cambio del calendario, adaptado siempre a la agenda del presidente, y no de los intereses que se representan en esta Cámara, ahora también no quiere cumplir sus obligaciones en el Parlamento de Andalucía y no vayamos a tener sesión de control la próxima semana", ha abundado María Márquez para concluir confirmando que el Grupo Socialista va a plantear "en la Mesa del Parlamento que se provoque un cambio del orden del día" del Pleno de la semana que viene, "porque entendemos que es fundamental" que el presidente de la Junta "dé las explicaciones oportunas", según ha zanjado.