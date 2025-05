Huelga de maquinistas de tren en Nueva Jersey (EEUU) deja 350.000 personas sin transporte

Nueva York, 16 may (EFE).- Hasta 350.000 personas se quedaron este viernes sin transporte después de que unos 450 maquinistas sindicados de la red de trenes del estado de Nueva Jersey (EE.UU.), que también conectan con Nueva York, decretaran una huelga pasada la medianoche del jueves, la primera en las últimas cuatro décadas.

El paro, que llega después de que los trabajadores rechazaran una oferta salarial de la gerencia, surge también cuando Nueva Jersey enfrenta problemas de cancelaciones y retrasos de vuelos en su principal aeropuerto, Newark, por fallos en sus sistemas de control de vuelos.

Después de intensas pero infructuosas negociaciones entre la gerencia de NJ Transit y el sindicato Brotherhood of Locomotive Engineers and Trainmen, hoy los viajeros hicieron malabares para llegar a tiempo a sus trabajos utilizando otros medios de transporte como los transbordadores, autobuses de línea o chárter.

NJ Transit indicó en su página web que su plan de contingencia incluye agregar una capacidad muy limitada (hasta el 20 %) a las rutas de autobuses de cercanías de Nueva York existentes y contratar transportistas privados para operar el servicio de autobús desde las principales ubicaciones durante los días pico.

Mientras que las estaciones de la NJ Transit están hoy vacías, muy lejos del bullicio que les caracteriza, fuera de la sede de la empresa en la ciudad de Newark los trabajadores mantienen su protestas en reclamo de mejor salarios.

El presidente del sindicato, Tom Haas, indicó a The New York Times que fue optimista hasta el último momento, pero que finalmente no alcanzaron un acuerdo.

Y agregó que "la otra parte tiene que darles un salario justo y razonable, comparable al que ganan otros maquinistas de la zona", al referirse a Long Island Railroad (un tren de cercanías en Long Island, Nueva York); Metro-North (servicio entre Nueva York y Connecticut); el PATH (transbordador entre Nueva Jersey y Nueva York) y el Amtrak (viaja entre EEUU y Canadá) .

"Durante las últimas semanas y meses, hemos estado trabajando las 24 horas para evitar esta huelga y mantener NJ Transit operando a plena capacidad", indicó el gobernador de Nueva Jersey, el demócrata Phil Murphy, que aseguró que estos paros afectarán a la vida de cientos de miles de habitantes de su estado.

Además, Murphy añadió que son solo "un pequeño grupo de maquinistas", de los 12.000 que conforman la red, los que están "paralizando todo nuestro sistema de transporte". EFE