Ana María Aldón sentencia a Gloria Camila tras sus últimos ataques: "Normal no lo veo, pero no es nada nuevo"

Ana María Aldón ha respondido con tranquilidad a las recientes declaraciones de Gloria Camila, quien ha vuelto a cargar contra ella y su hija en televisión. Lejos de mostrarse sorprendida, la exmujer de José Ortega Cano ha restado importancia a los comentarios de la hija del torero: "No, fuerte no. Normal tampoco lo veo, pero no es nada nuevo, quiero decir", ha declarado ante las cámaras.

La diseñadora asegura que no le afecta lo que la hija de su exmarido diga sobre ella o su familia: "Ya es agua pasada", ha sentenciado, dejando claro que este tipo de ataques ya no le inquietan. "Lo mismo, lo mismo, lo mismo", ha repetido, reflejando cierto hastío ante una situación que, según ella, se repite una y otra vez.

En cuanto a su estado de salud, ha querido tranquilizar a sus seguidores asegurando que se encuentra bien: "Estoy bien. Estoy recuperándome y bien". Aunque no ha entrado en detalles, se ha dejado ver con buen ánimo.

Además, Ana María ha explicado que está centrada en proteger a su hijo, fruto de su relación con Ortega Cano, de todo lo que se dice en televisión: "Ajeno, claro, no puede ser de otra manera. Los niños son niños, no tienen que pagar nada de lo que se hable".

Con estas declaraciones, la diseñadora demuestra su intención de mantenerse al margen del conflicto mediático y priorizar el bienestar de su hijo frente a cualquier enfrentamiento familiar.