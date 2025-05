Zelenski dice que Trump tiene que llegar al convencimiento de que Putin miente

Berlín, 13 may (EFE).- El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, dijo que su homólogo de EEUU, Donald Trump. tiene que llegar al convencimiento de que Vladimir Putin miente y que no son los ucranianos quienes frenan un posible proceso de paz.

"Trump tiene que llegar al convencimiento de que Putin miente. Y tenemos que asumir las cosas de una manera sensata y mostrar que no somos nosotros quienes frenamos este proceso. Por eso hago lo que hago, para que otros países, no sólo EE.UU., vean que Putin no quiere (el proceso)", dijo Zelenski en una entrevista con la revista alemana 'Der Spiegel', en referencia a su disposición a encontrarse con el presidente ruso en Estambul.

Zelenski admite que no cree que en realidad Putin esté dispuesto a un encuentro con él pero ve un cierto grado de profundidad de que a la postre termine yendo a Turquía.

Según el presidente ucraniano el sentido de un encuentro sería tratar de encontrar "un formato para terminar la guerra".

"No podremos ponernos de acuerdo en todo, eso no funciona. Pero hay detalles sobre los que tenemos que ponernos de acuerdo y luego se podrían discutir detalles técnicos en otro formato. Si me reúno con Putin, la reunión tiene que desembocar en una victoria política, un cese el fuego o un intercambio total de prisioneros", aseguró.

"Si él no llega al encuentro quiere decir que él no quiere ningún triunfo político para ninguno de los dos países", agregó.

Zelenski dijo que esperaba de EE.UU. un paquete de sanciones a Rusia y que no cree que Trump esté en contra del mismo.

"No creo que el presidente Trump esté en contra de sanciones. Además creo que en el congreso de EE.UU. hay voluntad para ello. Y en tercer lugar creo que EEUU próximamente decretará sanciones", afirmó.EFE