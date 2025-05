Los méxicanos Carín León y Alejandro Fernández unen sus voces en 'Me está doliendo'

Madrid, 9 may (EFE).- Los mexicanos Carín León y Alejandro Fernández han unido sus voces para grabar el tema 'Me está doliendo', una balada ranchera que supone su primera colaboración juntos y que está disponible a partir de este viernes en todas las plataformas digitales.

Con arreglos que rinden homenaje a la tradición ranchera, pero añaden matices contemporáneos, 'Me está doliendo' ahonda en el orgullo herido y en la vulnerabilidad ante el amor, señala en un comunicado la agencia de representación Be The One.

La colaboración entre León y Fernández llega tres días después de que Carín interpretara en redes sociales un fragmento del clásico 'Me dediqué a perderte', un éxito del hijo del legendario Vicente Fernández que formó parte de su disco 'A corazón abierto' (2004).

'Me está doliendo' formará parte de una versión extendida del álbum 'Palabra de To’s', lanzado en diciembre de 2024, al que Carín León ha invitado a 28 reconocidos compositores y letristas latinoamericanos, explica la agencia en un comunicado.

Además, el mexicano lanzará a finales de mes 'Si tu me vieras', su segunda colaboración con el colombiano Maluma.

Carín León llevará también su música a España como parte de su 'Boca chueca tour 2025'. De momento ha confirmado conciertos el 5 de julio en Gran Canaria (Granca Live Fest), el 10 de julio en Sevilla (Icónica Fest), el 11 de julio en Madrid (Movistar Arena) y 13 de julio en Valencia (Estadi Ciutat de València). EFE