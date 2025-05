Milei asegura que cumplió una promesa que le hizo al papa Francisco en su último encuentro

Buenos Aires, 1 may (EFE).- El presidente argentino, Javier Milei, aseguró este jueves que cumplió con la promesa de cuidar a los más vulnerables que le hizo al papa Francisco en su último encuentro, tras su viaje a Roma el último fin de semana para asistir al funeral del máximo líder de la Iglesia Católica.

“Tuvimos una charla maravillosa, me pidió que cuidara a los vulnerables y yo me comprometí a documentarlo.Yo creo que lo cumplí, sacamos a 10 millones de personas de la pobreza, pero no digo que el trabajo esté hecho ya”, aseguró el mandatario en diálogo con radio El Observador.

Milei además reveló que entonces le pidió perdón a Francisco por sus "exabruptos" - lo había calificado como “el representante del maligno en la Tierra” cuando era candidato a presidente- y que generaron "un vínculo interesante", que incluyó varias llamadas telefónicas en que el sumo pontífice le pedía que cuidara de los pobres del país.

"Tuvimos llamadas telefónicas en las que me decía: ‘Cuidame a los pobres’”, contó.

Sobre las críticas que recibió por parte de la prensa local por no haber llegado a la capilla ardiente para despedirse del Papa Francisco, en la Basílica de San Pedro, aclaró que no tenía pensado asistir a este evento, por eso solo se presentaron para el funeral del sábado.

Milei encabezó el pasado sábado la delegación argentina en el funeral del pontífice en San Pedro del Vaticano, donde llegó acompañado por su hermana Karina, secretaria general de la Presidencia.

Allí, se ubicó en la primera fila, junto a la delegación italiana encabezada por el presidente Sergio Mattarella y la primera ministra italiana Giorgia Meloni, tal y como disponía el protocolo del evento.EFE