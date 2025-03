Noboa y González mantienen feroz debate plagado de tensión, ataques y reproches en Ecuador

Quito, 23 sep (EFE).- El presidente de Ecuador y candidato a la reelección, Daniel Noboa, y la candidata del correísmo, Luisa González, se enfrentaron este domingo en el único debate entre ambos antes de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, un feroz cara a cara lleno de tensión, ataques personales y reproches.

Noboa, candidato de Acción Democrática Nacional (ADN), su propio partido, y González, la candidata de la Revolución Ciudadana (RC), el partido que tiene de líder al expresidente Rafael Correa (2007-2017), sacaron toda su artillería a lo largo de las dos horas que duró el debate, dividido en cinco bloques sobre educación, salud, seguridad, economía y gobernabilidad.

Un forzado apretón de manos dio inicio a un intercambio de críticas y acusaciones entre dos candidatos, que ya tenían la experiencia de haberse enfrentado hace apenas año y medio en el debate electoral de la segunda vuelta de las elecciones extraordinarias de 2023, donde el empresario resultó el vencedor frente a la abogada.

"Noboa, no, no mientas", repetía González cada vez que terminaba de hablar su adversario, al que continuamente sacó en cara promesas incumplidas.

"Luisa te desdolariza", lanzaba Noboa para acusar a su rival de querer debilitar "con 'ecuádolares'" la dolarización que rige en Ecuador desde el año 2000.

La candidata pidió a los ecuatorianos "no comer cuento". "Quiero ser muy clara y enfática: (la dolarización) se garantiza y se fortalecerá, con orden, trabajo y paz", apuntó González.

El mandatario preguntó reiteradamente a González si reconoce a Venezuela como una "dictadura", a lo que ella evitó referirse. Únicamente señaló que reconocerá a Nicolás Maduro como presidente para restablecer relaciones y devolver a su país a venezolanos que, según ella, entraron de manera irregular y desordenada por culpa de la actual administración.

"Haré igual que Estados Unidos: devolver a los venezolanos que no tienen un ingreso regular y que nos quitan el empleo o que siembran violencia en mi país", dijo González.

Noboa reafirmó su intención de reinstaurar en el país bases militares extranjeras como la de Manta, operada por Estados Unidos hasta 2009, cuando fue prohibida por la Constitución que se aprobó bajo el mandato presidencial de Rafael Correa (2007-2017).

"En cuatro años tenemos que reinstaurar una base como la de Manta, como la que ustedes eliminaron, para que se pueda controlar el trafico de drogas en el Ecuador, y también con ayuda de Estados Unidos, Canadá, Francia, España y no de Venezuela e Irán. Así podremos seguir adelante", dijo.

González cuestionó los resultados de la "guerra" que Noboa declaró al crimen organizado para frenar la escalada de violencia criminal que ha situado al país entre los países con mayor índice de homicidios de Latinoamérica. "Este año más violento de la historia del Ecuador, cada hora muere un ecuatoriano (asesinado)", le reprochó la candidata.

Una de las incógnitas de la noche fue la condición en la que comparecía Noboa, después de que para la campaña de la primera vuelta se rehusase a solicitar licencia del cargo conforme contempla la normativa y dejarlo en manos de su vicepresidenta, Verónica Abad, con quien está enfrentado.

"¿Estás aquí como presidente en funciones o como candidato? ¿Encargaste la Vicepresidencia a Verónica Abad, que es a quien corresponde constitucionalmente, o no? ¿Estás violando la Constitución y las leyes, que es lo que nos pone en el temor de la inversión extranjera, o no?", preguntó González.

Noboa criticó el "desfalco" de las cuentas públicas de la "Revolución Fallida" y reiteró su promesa de entregar becas y le ofreció una a su adversaria: "Ya que después del 13 de abril va a estar desocupada, le daremos una beca para que aprenda economía".

"Quince meses (en el Gobierno) y no aprendes lo que es administración pública. No has cumplido con tu oferta", espetó González.

"Estás acostumbrado a maltratar mujeres: a tu hija, a tu exesposa, a tu vicepresidenta, a tu ministra. A mí me respetas", espetó la candidata correísta.

Noboa se tomó unos segundos para mandarle un mensaje a su primogénita Luisa, fruto de su primer matrimonio: "Tú eres la Luisa buena, ella es la Luisa mala", dijo mientras señalaba a González.

La candidata, que acusó al presidente de estar desconectado de la realidad del país, prometió reducir el impuesto al valor agregado (IVA) que subió González y declarar en emergencia la salud pública. "Tal vez a ti no te importa, porque tú viajas en tu avión privado a Nueva York y Miami, pero al resto sí nos importante porque vamos a esos hospitales", expuso.

Asimismo, echó en cara que la familia de Noboa tenga una empresa investigada por narcotráfico y que mantenga deudas ante la administración tributaria, mientras que el gobernante le recordó que el correísmo tiene miembros en prisión y a su jefe "prófugo", en referencia a Correa, condenado por corrupción pero con refugio en Bélgica.

En la votación, convocada para el 13 de abril, los ecuatorianos decidirán si reeligen a Noboa para un mandato completo (2025-2029) o devuelven al poder al correísmo y convierten a González en la primera mujer de Ecuador en ganar unas elecciones presidenciales. EFE

