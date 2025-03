Ágatha Ruiz de la Prada recuerda emocionada al marido de Carolina Herrera, Reinaldo Herrera, tras su muerte

Imparable, y demostrando una vez más que es la diseñadora más polifacética del momento, Ágatha Ruiz de la Prada ha presentado este miércoles la nueva colección textil de baño que ha creado en exclusiva para la firma La Oca, sumándose a las numerosas colaboraciones que ha diseñado en los últimos tiempos para diferentes marcas.

Dejando claro que ha pasado página tras su ruptura hace un mes con José Manuel Díaz Patón, y reafirmándose en que no hay posibilidades de reconciliación, la ex de Pedro J. Ramírez nos ha hablado del gran momento profesional que atraviesa, además de comentar algunas de las noticias del día, como el compromiso de Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan, el fallecimiento de Reinaldo Herrera, marido de su amiga y compañera Carolina Herrera, y la absolución de Luis Medina del delito de estafa agravada por el 'caso de las mascarillas'.

"Acabo de estar en Buenos Aires que ha sido un viaje muy bonito porque era una retrospectiva con 100 trajes para celebrar mis 40 años en la moda. Entonces, 100 trajes son muchos trajes, la verdad. Y yo fui muy cansada, pero muy emocionada. Me han tratado como si fuera la reina de los mares, pero que ha sido muy bonito. Y ahora me voy a México. Latinoamérica para mí es una fuente de trabajo, de inspiración" nos ha contado, orgullosa porque al otro lado del charco "siempre me han tratado imposible mejor".

Un ritmo frenético por el que no está disfrutando todo lo que le gustaría de su única nieta, Deva, que en abril cumplirá su primer añito. "Está ideal, ya anda y es una monada. Es ideal" ha presumido orgullosa, reconociendo que "lo que quiero es que me la dejen. Que me la dejen para mí sola, me apetece estar con ella todo el rato".

En cuanto a cómo se encuentra a nivel personal tras su ruptura con Díaz Patón, Ágatha confiesa que "estoy en standby, contenta y deseando descansar un poquito con muchísimo trabajo. Ahora tengo que ordenar mi casa. Ya estoy abriendo las cajas, ya me quedan no muchas cajas, bastantes, pero bueno. Y nada, bien, contenta". "Con José Manuel pues ya está. Espero que dentro de unos años seamos muy buenos amigos. Es definitivo. Ya lo he dicho que es definitivo" ha asegurado rotunda.

Una situación muy diferente a la de Cayetano Martínez de Irujo, que como ha revelado la revista 'Hola' se casa con Bárbara Mirjan tras diez años de relación. "Todo el mundo se casa y yo digo, ¿pero qué apego a esta cosa del matrimonio? Pero me parece muy bien, si están contentos. Mira, la verdad que qué afición al matrimonio tiene la gente" ha bromeado, dejando claro que ella no volvería a pasar por el altar.

"Me alegro, la verdad que yo pienso que no se tenía que haber metido en esto, porque no se tenía que haber metido en esto, pero me alegro mucho porque no pienso que lo hiciera con mala fe" ha respondido cuando le hemos preguntado por la absolución de Luis Medina del delito de estafa agravada al Ayuntamiento de Madrid por la venta de material sanitario a precios desorbitados al inicio de la pandemia, afirmando que se alegra especialmente por Naty Abascal por lo mal que lo ha pasado por su hijo.

Emocionada, Ágatha ha recordado a Reinaldo Herrera, marido de Carolina Herrera, tras su fallecimiento este martes a los 91 años. "Yo estuve con ella en Nueva York hace tres semanas, la llamé porque le llevé mi libro y me invitó a comer, y le pregunté mucho, ella sabía que estaba muy malo, pero yo creo que pensaba que se iba a curar. Y me dijo, 'no me puedo separar de Reinaldo'" ha desvelado, destacando que "Reinaldo sí que ha sido una pareja extraordinaria, un hombre... Es la pareja soñada, divertido, con sentido del humor, un señor extraordinario, lo que más le divertía eran las fiestas, y claro, para ella ha sido un apoyo, porque se reían, lo pasaban bomba, ha sido una pareja maravillosa".

"No he hablado con ella porque me acabo de enterar hace una hora, y no son horas de llamar a Nueva York, pero en cuanto sea el horario, la llamo. Porque ella siempre que yo tengo un problema, me llama. Siempre, siempre, no me falla nunca. Es una amiga maravillosa" ha concluido muy afectada.