Productores de huevos ven "cierta tensión" en el mercado español, más por grive aviar en Europa que por EEUU

Las empresas productoras de huevos en España observan "cierta tensión" en el mercado en los últimos tiempos, extremo que se justifica por un desajuste entre la oferta y una creciente demanda a la que debe hacer frente el sector.

En declaraciones a Europa Press, la directora de la Federación Española de Empresas del Sector de la Producción de Huevos y Ovoproductos (Federovo), Mari Luz de Santos, ha puesto de relieve que en 2023 los huevos fueron el alimento de la cesta de la compra cuyo consumo más creció en el conjunto del país, con un incremento del 8,7%.

"El huevo está de moda, tiene unas excelentes propiedades nutricionales", ha destacado de Santos, además de subrayar que el consumo anual en España alcanza los 137 huevos/persona, una cifra algo menor en Andalucía, donde se sitúa en 133 p/p.

De otro lado, la directiva ha recordado que la oferta "está un poco mermada", punto en el que ha aludido en España a un proceso de reconversión a sistemas de producción alternativos (las gallinas sueltas en gallinero, camperas y ecológicas). En este sentido, el desarrollo burocrátrico común que supone la adquisición de permisos o licencias de granjas hace que se dificulte en cierta medida la producción.

Otro de los motivos de esta "tensión" en el mercado es la menor capacidad productiva en Europa por la gripe aviar --de la que está libre España--, que ha causado el sacrificio desde octubre de 2024 de entre 12 y 14 millones de gallinas. Hay que recordar también la grave epidemia que sufre Estados Unidos, donde la infección ha llevado a la administración de este país a la muerte de más de 130 millones de aves de corral y domésticas desde 2022.

La relación comercial de España con los países europeos es mayor que con EEUU, donde la tensión en el mercado tiene una dimensión más preocupante, ha matizado la directiva. Para poner de relieve esto, recalca que EEUU debe abastecer a alrededor de 350 millones de personas tras sacrificar "50 millones de gallinas" los últimos meses, mientras que en la UE la población llega a los 450 millones de habitantes.

Este problema tan acuciante en la nación americana ha derivado en un aumento exponencial en los últimos años del precio de los huevos allí, donde la escasez ha obligado a mirar con más atención el mercado de otros países como el español. De todos modos, de Santos matiza que no "están arreglados los trámites burocráticos para poder exportar a EEUU" por parte de nuestro país, más que de la categoría huevo cáscara. En este sentido, están recibiendo "ingentes cantidades" de huevos de países "fuertemente excedentarios" como Turquía y Australia.

En Andalucía no se ha percibido un incremento notable en los últimos meses en el precio en la comunidad, según informan desde la Junta, que trasladan también que no hay un aumento de la exportación andaluza en sustitución del mercado estadounidense, como tampoco en una cantidad significativa en este tiempo a Europa, según de Santos. No obstante, sí se percibe una fuerte subida en el precio de los huevos de modo reciente en España, en virtud de estudios del Ministerio de Agricultura.

ANDALUCÍA, UN 4,4% DE LA PRODUCCIÓN NACIONAL

De Santos añade que España es el tercer país productor de la UE después de Alemania y Francia con casi 1.200 millones de docenas de huevos, producidas por 48 millones de gallinas ponedoras en 1.800 granjas distribuidas por todo el territorio nacional.

Andalucía cuenta con dos millones de gallinas ponedoras aproximadamente en 176 granjas, con una producción que representa el 4,4% del total del país --53 millones de docenas de huevos--. A pesar de su menor representatividad en el comercio nacional, tiene un gran peso económico, social y territorial de las áreas rurales "donde mayoritariamente se asienta".

España es un país excedentario que exporta un 20% del total de la producción de huevos, según de Santos, con destino principalmente a estados de la UE como Francia, Alemania o Países Bajos. También hay que destacar el comercio con países terceros como Reino Unido, Israel o Mauritania, mientras que la directiva puntualiza que la relación comercial con EEUU en este materia es "prácticamente inexistente".