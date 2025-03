Tapia: “El Celta no me ofreció nada, no me fui por dinero”

Vigo, 10 mar (EFE).- El internacional peruano Renato Tapia aseguró este lunes que no se fue del Celta por dinero y que no recibió ninguna oferta de renovación por parte de los dirigentes del club gallego, en el que militó las últimas cuatro temporadas antes de firmar por el CD Leganés el pasado verano.

“Ya no sé en qué idioma decirlo, y te lo digo porque al parecer muchos de ustedes piensan igual. Yo dejé todo por el club, entiendan gente, no me ofrecieron nada. Me fui tranquilo. Nunca busqué otro club ni mejora económica. No te dejes engañar. Piensa”, respondió el futbolista a un aficionado celeste que lo acusó en la red social X de marcharse del Celta por dinero.

‘El cabezón’ regresó a Balaídos el pasado sábado con la camiseta del Leganés. Allí repartió abrazos entre excompañeros, extrabajadores del club y algunos periodistas. Un sector del celtismo le dedicó pitos durante el partido, pero muchos otros le aplaudieron.

“Al menos la grada de Gol -que ese día estuvo vacía y que pronto será derrumbada para completar la reforma integral del estadio- no lo hizo”, ironizó Tapia, en su respuesta a un vídeo donde se escuchaban los pitos de un sector de la grada de Río.

En una de sus últimas reflexiones, el actual centrocampista del Leganés insistió en que su salida del Celta no fue por dinero: “Creo que si hubiese pedido más dinero hubiese acabado en otra liga. Por favor, quédense con lo que es y no con lo que se les crea en la cabeza, agradecer a la gente que me recibió con cariño y punto”. EFE

