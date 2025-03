Entrevista exclusiva con Nia Correia tras ganar el festival de Viña del Mar

Nia Correia se convertía el pasado viernes en la flamante ganadora de la 64ª edición del festival Viña del Mar en Chile, alzándose con la victoria en el evento musical más importante de Latinoamérica con su canción de salsa 'Caminito de lamento', que interpretó con un derroche de voz y una cuidada coreografía que conquistó tanto al público como al jurado.

Recién aterrizada en Madrid con su Gaviota de Plata a mejor artista internacional en la mano, la artista canaria ha atendido a las cámaras de Europa Press, confesando con una gran sonrisa que a pesar del cansancio lógico tras varios días de intensas emociones y 12 horas de vuelo, está "contentísima, muy muy muy feliz". "Al final ha salido bordado. Me dejé el alma cada vez que subí al escenario, y es muy fuerte todo lo que he pasado. No podía haber salido mejor" reconoce.

"No me lo esperaba, porque como el día anterior había tenido la puntuación más bajita... claro, tampoco me esperaba tanto cariño allí de la gente, entonces fue como felicidad máxima" añade.

Un importante premio que, como ha revelado ilusionada, supone un gran trampolín en su carrera musical después de hacerse con la victoria en 'Operación Triunfo' en 2020: "Por lo pronto me están saliendo un montón de conciertos este verano en España. La idea de hacer el Viña sobre todo era porque yo quiero hacer gira en Latinoamérica, ya hay promotores que se han puesto en contacto con mi manager, así que pinta bien, espero que se lleve a cabo poder volver a Chile con mi música".

En el aire, un proyecto con Marc Anthony -que como confiesa es una gran inspiración para ella- sobre la que prefiere no adelantar nada porque "como todavía no está cerrado al 100% no vaya a ser que luego se me gafe". "Para mí es especial porque, o sea, no vamos a hacer colaboración, porque digo esto y a lo mejor la gente se va a pensar que no, pero vamos a coincidir en un sitio" avanza, dejando en el aire en qué consiste.

"Esto va por mi abuela, que me ha criado y estoy aquí gracias a ella. Va a estar súper orgullosa", confesaba emocionadísima tras ganar el Festival de Viña del Mar. Una dedicatoria muy especial porque, como nos ha contado "mi abuela fue la que me apuntó en clases de canto, la que me ha llevado por todas las islas, a todos los festivales. No ha sido fácil pero mis abuelos siempre han estado ahí apoyando, han tenido el rol de padres. He tenido la suerte de tener una familia que ha creído que esto podía pasar y que para mí nunca ha sido un plan B, siempre ha sido el plan A, la música. Entonces a día de hoy estoy donde estoy gracias a ellos, también a mi madre, que ahora mismo es como mi hermana mayor y también va dedicado a ella obviamente" ha explicado a punto de romperse.

Otro de sus pilares, y a quien va dedicado su triunfo, su pareja, del que prefiere no revelar su identidad pero que como nos ha contado con una gran sonrisa "me apoya y está conmigo a full, le encanta la música aunque no tiene nada que ver con la música". "Tenemos un equilibrio bastante bueno, yo mi vida privada no suelo hablar mucho de ella, y creo que por eso estamos tan bien" asegura.

Tras su gesta en Chile, Nia ha recibido mensajes de innumerables compañeros de profesión, como desvela emocionada: "Sebastián Yatra, Guaina, Ana Guerra, Agoney, Leire, Lola Índigo... O sea, es que me ha escrito un montón de gente. Y es como que te das cuenta de, yo a veces digo, '¿qué he hecho yo tan bien para que la gente sea tan buena y quiera que me vaya tan bien?' No sé. Se me viene al corazón, es muy bonito porque ahí te das cuenta del valor que tiene la amistad"

Un triunfo y un sinfín de emociones en tan poco tiempo que han tenido sus consecuencias en su salud, ya que como nos ha contado con naturalidad, en el avión de regreso a España sufrió un ataque de ansiedad. "Hacía muchísimo tiempo que no lo pasaba y me asusté. De repente se me empezaron a dormir las manos, se me cerró el pecho y dije, no puede ser que me dé un ataque de ansiedad ahora, que me quedan 12 horas de vuelo por delante. Mi psicóloga siempre me da un ejercicio de relajación y me puse a hacerlo en el avión y me relajé, Yo estoy bien y estoy muy feliz, pero creo que al final todas las emociones que han ido pasando desde que empezó el año en general, que no ha sido fácil, pues por algún lado tiene que salir" confiesa.

No ha recibido la felicitación de Ana Obregón -tras la polémica que se creó hace varias semanas al salir a la luz su 'encontronazo' en la grabación del spot de las Campanadas de TVE en 2022-, pero tampoco la espera. Y ha querido dejar claro que ella en ningún momento ha hecho "nada más que trabajar": "El universo sabe por qué hace las cosas y en un momento yo no lo entendía, pero ahora ya me imagino que, no sé, todo ha tenido que darse así por alguna razón. Yo no he hablado de nadie en ningún momento, yo no he dicho nada en ningún momento. Entonces, bueno, creo que esto es fruto de mi trabajo y de todo lo que he hecho hasta ahora".

"Soy capricornio, soy un poquito rencorosa, pero con la gente que quiero y que me importa que me hace daño, con la gente que no, no. Yo no tengo rencor y si tengo que trabajar, claro que sí, a mí me encanta trabajar" ha asegurado cuando le hemos preguntado si le importaría volver a coincidir con Ana Obregón, dejando claro que su profesionalidad está por encima de todo lo demás.