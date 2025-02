Vantage Markets fue reconocida en los premios Global Brands Magazine 2025

PORT VILA, Vanuatu, 24 de febrero de 2025

PORT VILA, Vanuatu, 24 de febrero de 2025 /PRNewswire/ -- Vantage Markets tiene el honor de anunciar su distinción en la premiación Global Brands Magazine (GBM) 2025, en la que fue reconocida como "Best CFD Broker, APAC 2025" (Mejor bróker de CFD, Asia-Pacífico 2025) y "Best Forex Affiliate Program, Global 2025" (Mejor programa de afiliación del mercado Forex, mundial 2025).

Estos premios destacan el compromiso de Vantage en desarrollar soluciones innovadoras y fomentar asociaciones sólidas en los mercados financieros.

Global Brands Magazine (GBM) es una publicación líder que se dedica a reconocer la excelencia en todos los sectores. En su 13.a edición, los premios GBM reconocen a las marcas que han demostrado un rendimiento impresionante, un servicio excepcional y un enfoque visionario en sus respectivos sectores.

Los premios Forex, que concede anualmente GBM, tienen como objetivo destacar a los brókers que ofrecen las mejores experiencias en trading, avances tecnológicos y un servicio de atención al cliente superior. Un equipo de investigación externo fue responsable de evaluar a los nominados, entre los que se destacó Vantage por su importante compromiso con la calidad, el branding y la innovación en el ámbito del trading de divisas y CFD (contratos por diferencias).

El reconocimiento al "Best CFD Broker, APAC 2025" desataca los esfuerzos de Vantage por mejorar su ambiente de trading, su infraestructura tecnológica y sus recursos educativos para apoyar a traders de todos los niveles.

El enfoque de Vantage en la ejecución de baja latencia, spreads competitivos, trading de múltiples activos y una excepcional atención al cliente la han convertido en un bróker reconocido, que ofrece una experiencia para operar fluida, transparente y eficiente.

El reconocimiento al "Best Forex Affiliate Program, Global 2025" destaca la dedicación de Vantage en crear alianzas gratificantes para los afiliados. A través de su programa de afiliación, Vantage ofrece a sus socios:· Estructuras de comisiones competitivas para optimizar el potencial de ingresos

· Herramientas avanzadas de seguimiento e información para una total transparencia

· Amplio apoyo de marketing

· Un equipo de gestión de afiliados dedicado a apoyar a nuestros socios

Marc Despallieres, Director Ejecutivo de Vantage Markets, compartió su opinión sobre este reconocimiento: "Estos reconocimientos de Global Brands Magazine reflejan nuestro compromiso con la excelencia tanto en el trading como en las asociaciones. Nos esforzamos por ofrecer a nuestros clientes un ambiente de trading de alta calidad y por proporcionar a nuestros afiliados herramientas eficaces y apoyo para mejorar sus negocios. Este reconocimiento nos anima a seguir superando los límites de la innovación y el servicio en los mercados financieros".

Con estos nuevos reconocimientos, Vantage reafirma su dedicación a ofrecer a los traders soluciones de vanguardia, transparencia y un enfoque centrado en el cliente. A medida que la empresa continúa desarrollándose a escala mundial, sigue centrándose en mejorar su oferta, fomentar alianzas sólidas y mantener altos estándares en el sector de divisas y CFD.

Para más información sobre los servicios premiados y los programas de asociación de Vantage, visite Vantage Markets.

Acerca de Vantage

Vantage Markets (o Vantage) es un bróker de múltiples activos de CFD que ofrece a sus clientes acceso a un servicio ágil y potente para operar con contratos por diferencia (CFD, por sus siglas en inglés), incluyendo divisas, materias primas, índices, acciones, ETF y bonos.

Vantage cuenta con más de 15 años de experiencia en el mercado y trasciende el rol de bróker, ofrece un ecosistema confiable para operar, una aplicación móvil para operar premiada y una plataforma de trading fácil de usar que permite a los clientes aprovechar las oportunidades para hacer trading. Descargue la aplicación Vantage en App Store o Google Play.

Aviso importante: Este artículo tiene únicamente fines informativos y no constituye una oferta o solicitud de servicios de Vantage en ninguna jurisdicción en la que Vantage no esté autorizada para operar. Los servicios de Vantage pueden no estar disponibles en todas las regiones y están sujetas a los requisitos normativos locales. Antes de contratar nuestros servicios, consulte la normativa local para asegurarse de que cumple los requisitos.

ADVERTENCIA DE RIESGO: Las operaciones con CFD conllevan riesgos significativos. Podría perder más que su inversión inicial.

