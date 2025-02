Nerea Garmendia nos habla de cómo lleva su embarazo

Embarazada de 32 semanas, Nerea Garmendia aparecía ante las cámaras de los medios de comunicación estos días disfrutando de la 81ª edición de la MBFWM. Muy feliz por la etapa tan dulce que está viviendo, la actriz ha desvelado más detalles de su embarazo.

"Yo no he sido de las que he dicho quiero ser madre a toda costa de toda la vida, pero cuando conocí a Luis dije 'es que es mi perfecto' porque no es perfecto, pero es perfecto para mí. Entonces dije 'es maravilloso'. Él además es muy familiar, cuida mucho a su gente y me pareció que con él sí", explicó Nerea muy ilusionada.

La actriz reflexionó sobre lo costoso que es a veces quedarse embarazada porque "la maternidad biológica puede llegar o no, yo he luchado mucho y afortunadamente ha podido ser, pero hay muchas personas, muchas mujeres que se quedan en el camino, por eso yo lo que recomiendo es que se hagan pruebas".

En este sentido, Nerea no dudó en aconsejar que estas mujeres vayan "al médico de cabecera, pides que te hagan una analítica y ya solo con eso sabes qué reserva ovárica tienes. Con 30 años puedes tener una reserva ovárica baja".

De lo más sincera, aseguró que "por copular con tu pareja no te vas a quedar embarazada", por lo que "es importante tener estas cosas en cuenta, tener una buena salud para que también la calidad del óvulo sea buena y a veces tampoco depende de la salud, porque puedes tener mala calidad de óvulos y no quedarte embarazada".

A pesar de todos esos inconvenientes que puede hablar, les manda "mucho ánimo" y "si quieren ser mamás, hay muchos métodos para conseguirlo, que no desistan, pero que puede que no lo consigan también, hay que estar preparado para todo, hay que ser realistas".

Embarazada de casi de ocho meses, desveló que lo está llevando "estupendamente, un embarazo maravilloso" y confesó que "es niño, se va a llamar Unax. Y la verdad es que muy contenta porque está yendo todo estupendamente".