Cientos de palestinos, algunos cargando tiendas, se preparan para volver al norte de Gaza

Nuseirat (Gaza), 25 ene (EFE).- Cientos de gazatíes, muchos de ellos cargando en brazos la misma lona y cuerdas que han usado como refugio en el sur de Gaza durante la guerra con Israel, aguardan en Nuseirat (centro) el momento que el Ejército israelí les deje atravesar el Corredor Netzarim y regresar al norte de la Franja.

Según pudo comprobar EFE, alrededor de un centenar de coches cargados con pertenencias aguardan en la avenida de Salah al Din, mientras que gazatíes a pie se han acercado al Corredor de Netzarim, que da paso al sur de la Ciudad de Gaza donde se localiza el puesto de control israelí en el que los palestinos serán inspeccionados antes de regresar a lo que quede de sus casas en el norte.

"Voy a buscar el cuerpo de mi hijo para poder enterrarle", dijo a EFE una de las viandantes, que especificó que su primogénito se hallaba en la morgue del Hospital al Shifa, en la norteña capital gazatí.

Según lo estipulado en el alto el fuego entre Hamás e Israel que entró en vigor el pasado 19 de enero, los gazatíes deben poder retornar al norte de Gaza -hoy una montaña de escombros de donde fueron forzosamente desplazados- a partir de mañana, día 7 del acuerdo.

Pero este sábado, la Oficina del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, anunció que los gazatíes no podrán cruzar al norte de la Franja hasta que no se organice la liberación de la rehén Arbel Yehud.

Israel esperaba que hoy fuera liberada Yehud, pero en su lugar lo han sido cuatro mujeres soldado, lo que según el Gobierno israelí se desvía de lo pactado, pese a que el borrador de tregua establecía -en una primera fase de 42 días- la puesta en libertad de 33 cautivos; priorizando mujeres, menores, ancianos y enfermos.

Por su parte, el grupo islamista Hamás recordó este sábado en un comunicado que aún esperan "la retirada de (las tropas de) ocupación (israelí) según los términos del acuerdo y el comienzo del retorno de los desplazados a sus tierras y hogares", y culpó a Israel de cualquier retraso en el resto de fases que esto pueda ocasionar.

"Apoyamos a nuestro gran pueblo en estos momentos históricos y hacemos un llamamiento a la movilización de todas las capacidades, árabes, islámicas e internacionales, para ayudar a nuestro pueblo, curar sus heridas y defenderlo", urgió el grupo.

Ante la directiva israelí de no permitir a los gazatíes atravesar Netzarim -corredor de donde Israel se deberá retirar en su totalidad el próximo 10 de febrero, según el acuerdo- el Ejército advirtió hoy a los palestinos que acercarse a él quedaba prohibido "por su seguridad".

"No sabes qué significa exactamente tener un hogar hasta que lo pierdes", dijo a EFE uno de los palestino congregados en Nuseirat. "Cometimos un error yéndonos de Ciudad de Gaza y no lo volveremos hacer. Incluso si vuelve la guerra, no nos iremos". EFE