Luisiana (EEUU) descarta que el regreso de Trump tenga impacto negativo en el turismo

Madrid, 22 ene (EFE).- El regreso del republicano Donald Trump a la Casa Blanca no parece que vaya a tener un impacto negativo en el interés de Estados Unidos como destino turístico, según responsables de turismo estadounidenses del estado conservador de Luisiana.

"No creo que vaya a afectar", dijo a EFE Kaylie LeBlanc, representante de la oficina de turismo del gobierno de Luisiana, en el marco de la Feria Internacional de Turismo (Fitur) 2025 de Madrid, inaugurada este miércoles.

LeBlanc explicó que "los estudios y encuestas que he visto en los últimos dos meses no muestran ninguna influencia significativa en lo que respecta a la política, no están diciendo que la gente vaya a viajar menos a los EE. UU.".

De hecho, según explicó, 2019, en plena primera presidencia de Trump y justo antes de la pandemia de COVID, Luisiana, estado tradicionalmente conservador en el que tanto en 2016 como 2024 ganaron los republicanos en las elecciones presidenciales, obtuvo sus mejores registros de turistas internacionales.

En 2024, el incremento de turistas internacionales a este estado del sur de los EE. UU. fue del 8 % interanual, un crecimiento en el que tuvo mucho que ver el turismo proveniente de España.

El descarte del hipotético impacto del contexto político al interés turístico por los Estados Unidos es para LeBlanc algo "alentador", especialmente para un estado sureño reconocido por "las celebraciones, los buenos momentos y la alegría de vivir", tres elementos alejados de lo que pueda suceder en la Casa Blanca y que por tanto no se verá "influida" por lo que suceda en Washington.

Luisiana, estado reconocido especialmente por su tradición cultural que integra legado francés y español, apuesta este 2025 por dedicarlo al turismo gastronómico, un elemento esencial de la región.

"Cada año elegimos uno de nuestros pilares para celebrar y concienciar sobre ello. Este año será el año de la comida: tenemos muchos restaurantes de comida local y es nuestra oportunidad para apoyarles", explicó LeBlanc.

En ese sentido, este estado sureño ha organizado rutas turísticas dedicadas a un plato en concreto, como las salchichas Andouille o las Budin, con la idea que en cada parada se pueda degustar la receta tradicional de cada lugar, "probarlas por si mismo y elegir la favorita".

El tipo de turismo de Luisiana, ya sea el gastronómico, musical o cultural, según LeBlanc puede atraer al turista hispanohablante.

"Somos buenos para aquellos que quieran venir de luna de miel o para turismo familiar. Tenemos algo para todos", aseguró, y puso como ejemplo los paisajes de la parte sur o los más de 400 festivales que se programan anualmente sobre comida, cultura e historia. EFE