Diego Pablo Simeone: "Quiero jugar la final, no dije nada extraordinario ni nada novedoso"

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, ha insistido en querer "jugar la final" de la Liga de Campeones, negando haber dicho "nada extraordinario ni nada novedoso" a rebufo del triunfo por 2-1 de sus pupilos contra el Bayer Leverkusen en la jornada 7 de la liguilla, acercándose mucho a su objetivo de estar en el 'top 8'.

"No me vine arriba, dije lo que quiero. Quiero jugar la final, dije lo que quieren todos los entrenadores, no dije nada extraordinario ni nada novedoso", respondió el 'Cholo' este martes a un periodista durante la rueda de prensa tras el encuentro en el Riyadh Air Metropolitano. Todo ello, a raíz de una contestación similar en la víspera.

Así, la victoria frente al Leverkusen con remontada reforzó esta sensación del técnico argentino. "En la primera parte el equipo no jugó bien. No pudimos tener transiciones, ellos nos sacaron la pelota, nos no dejaron recuperar. Es verdad que no tuvieron tantas situaciones de peligro, pero tuvieron un domino del juego que no nos llevaba a un lugar del partido en el que no queríamos estar", admitió el 'Cholo'.

"Luego vino la expulsión, vino el gol, terminó el primer tiempo, hablamos [en el vestuario], identificamos perfectamente el partido que teníamos que llevar y elegimos la forma de llevarlo en el segundo tiempo. Para poder tener duelos ofensivos, para no volver atrás y que ellos no nos presionaran ni nos quitasen la posibilidad de llegar al empate. Vino el empate, y ya con 10 contra 11 creo que controlábamos bien el juego extraordinario que ellos tienen ofensivo", señaló.

Después recalcó que había aparecido "en el segundo tiempo lo que ya apareció en otros partidos no hace mucho, donde se ve humildad, se ve trabajo, se ve jerarquía, se ve contundencia, se ve saber sufrir, se ve saber interpretar cómo hay que jugar los partidos y lo interpretaron a la perfección", argumentó Simeone elogiando a sus pupilos.

"Tuvimos la suerte de ser contundentes y eso nos generó las situaciones que tuvimos. Ya con 10 contra 10, se empezaba a percibir que podíamos ganar. Nos llevamos de la cancha un partido que, para los chicos que estaban en el campo... la gente se acordará seguro", se congratuló el entrenador rojiblanco sobre la remontada.

Este 2-1 cuajó con un doblete de su compatriota Julián Álvarez. "Vino para darnos lo que nos está dando. Siempre pensamos en él en el presente, y no tengo ninguna duda que en el futuro ojalá se pueda quedar muchos años en el club para que lo disfrutemos porque tiene humildad, trabajo, jerarquía, talento, gol, buf... Es un chico muy noble y se ha adaptado de menos a más de una manera increíble. Hoy fue uno de esos partidos que son diferentes para los futbolistas", subrayó Simeone.

"El equipo en el segundo tiempo fue encomiable, lindo de ver y entusiasmante por el partido que se estaba interpretando, por intrerpretar en cada momento cómo había que jugar cada duelo. Fue mucho más allá de solamente remontar el partido. Hay un equipo que jugó con inteligencia y con valentía, que supo elegir los momentos para buscar esos pequeños detalles que pueden sacar el partido", añadió.

"La historia del club es así. El equipo siempre trabaja, cree, busca, insiste, vuelve a insistir... Creo que en el segundo tiempo, repito, me quedo con un montón de cosas que me gustan. Piensen que a Reinildo no lo pongo un partido de titular hace mucho tiempo, el otro día jugó un rato contra el Elche, hoy era su cumpleaños y dijo unas palabras en la comida que me emocionó... Él no deja de trabajar, de volver a probar, etc. Reinildo en ese segundo tiempo importante tuvo premio", resaltó.

Luego retomó sus alabanzas a la 'Araña' Álvarez. "Este tipo de futbolistas tienen responsabilidad de esto y él la está asumiendo de la mejor manera. Y necesitamos ayudarlo, necesitamos aprovechar su nobleza, su humildad, su trabajo y su jerarquía para sacar lo mejor. Tiene todo lo que reúne todo lo que necesita un jugador del Atlético de Madrid para estar muchos años", auguró el entrenador colchonero.

Más adelante reconoció "la suerte" de tener en su plantolla a "receptores que reciben muy bien el mensaje y lo pueden trasladar muy bien al terreno de juego, individualmente y colectivamente". "Estamos recorriendo un camino muy lindo, disfrutándolo y queremos lo mejor; y vamos a ir a por lo mejor, seguro", reiteró Simeone.

Por último, valoró las remontadas. "Se va alimentando partido tras partido. Cuando uno repite las situaciones, se alimenta esa sensación de que si empato puedo ganar, y el rival lo recibe. Se va generando en millones de equipos que tiene esa costumbre", concluyó el 'Cholo'.