Aldama dice que la Fiscalía tiene una denuncia sobre cuentas en el extranjero de Begoña Gómez y María Jesús Montero

El presunto conseguidor del 'caso Koldo', el empresario Víctor de Aldama, ha asegurado que se ha registrado una denuncia en la Fiscalía sobre cuentas en el extranjero de la esposa de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, de la vicepresidenta segunda del Gobierno, María Jesús Montero, e incluso de la esposa del expresidente del Ejecutivo socialista José Luis Rodríguez Zapatero.

"Hay una denuncia en Fiscalía en la que hay un listado con la señora Gómez con cuentas en el extranjero por más de seis millones de dólares, y no solamente la señora Begoña Gómez, sino de la señora María Jesús Montero, y también está en ese listado la mujer del expresidente Zapatero, Sonsoles (Espinosa) y algún personaje más entonces", ha dicho en una entrevista en 'Herrera en Cope', recogida por Europa Press.

De Aldama ha sostenido que el pasado 13 de enero se registró dicha denuncia en el Ministerio Público, y que ha podido verla gracias a "un particular" que, como "muchos empresarios" empatizan con él por lo que ha hecho. "Pues este es uno de ellos que, por circunstancias me pidió tomar un café para conocerme, y me soltó la bomba", ha explicado.

Preguntado sobre la credibilidad de esa acusación, ha respondido que se la da el hecho de que "una denuncia de este calibre" se haya presentado en al Fiscalía, ya que la persona en cuestión "se está jugando mucho", lo que le lleva a entender "que no va de farol" y que "no está mintiendo"