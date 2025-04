Ágatha Ruiz de la Prada se desmarca y deja solo a José Manuel Díaz-Patón en su polémica con Lolita

Sobrepasada. Así está Ágatha Ruiz de la Prada ante el aluvión de críticas que ha desatado su desafortunado comentario en su visita al plató de '¡Fiesta!', cuando al hablar de la caótica situación en la que se encuentra en plena mudanza aseguraba que "estoy viviendo como las gitanas. No tengo ni luces, ni cocina, ni lavabo, ni sofá...". Unas palabras que provocaron indignación en el colectivo gitano, y que hicieron que rostros conocidos como Lolita Flores o Pitingo alzasen la voz públicamente para censurar el 'racismo' de la diseñadora.

En su afán por defender a su novia, José Manuel Díaz-Patón no dudaba en arremeter contra la hija de Lola Flores, acusándola de utilizar a Ágatha para hacerse famosa y salir en televisión. "Qué mono, qué romántico que un chico te defienda" confesaba la marquesa de Castelldosrius al enterarse de las declaraciones de su amor.

La controversia no ha acabado aquí, puesto que lejos de quedarse callada, Lolita ha respondido a Díaz-Patón en 'TardeAR' y, tan rotunda como irónica, ha exigido a la pareja que cuando se dirijan a ella lo hagan como "excelentísima señora".

Dejando 'solo' a su novio ante el peligro, Ágatha se ha desmarcado de los últimos acontecimientos y literalmente ha huido a la carrera cuando le hemos preguntado por la reacción de la hermana de Rosario Flores a la defensa que José Manuel hizo de ella tras ser tachada de racista.

Lejos de romper una lanza en favor de su novio, la colorida diseñadora salía de su casa y se subía rápidamente a un taxi sin pronunciarse sobre el duro alegato de Lolita. Y de la misma manera ha entrado corriendo en su taller, haciendo aspavientos mientras ha dejado claro que por su parte quiere zanjar este enfrentamiento: "Que no, que no, que no por favor".