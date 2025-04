1-1. Greenwood evita la derrota el Marsella, pero no el tropiezo

Redacción deportes, 19 ene (EFE).- El inglés Mason Greenwood, de penalti, se erigió este domingo en el máximo goleador de la Ligue 1 y evitó la derrota ante el Estrasburgo del Marsella (1-1), que se dejó dos puntos en su estadio, el Velodrome, que lo distancian del liderato del París Saint-Germain.

Los perseguidores del campeón dimiten semana a semana de la carrera por el liderato. A la derrota del viernes del Mónaco se sumó el empate del Marsella. El PSG dispone ahora de una renta de nueve puntos sobre el conjunto del italiano Roberto de Zerbi con dieciocho jornadas jugadas.

Y pudo ser peor para el Marsella, que encontró en el Estrasburgo un adversario en línea ascendente, convencido de sus opciones y que acudió a la cita impulsado por tres victorias consecutivas, cuatro sin perder. Tomó ventaja a los 23 minutos en un rápido contraataque y una estupenda finalización.

El cuadro del inglés Liam Rosenior aprovechó los espacios. Andrey Santos, en el medio campo, envió un pase filtrado a Emanuel Emegha que dejó en evidencia a la adelantada línea defensiva local y emprendió un mano a mano con el portero marsellés, al que batió desde la frontal con un disparo certero.

El Marsella se hizo con el partido. Acaparó la posesión, pero no tuvo acierto. Solo lo encontró de penalti, cuando Andrey Santos trabó dentro del área a Robino Vaz. Greenwood asumió la responsabilidad y no falló. Logró el empate para el Marsella que no pudo culminar la remontada y lograr la tercera victoria seguida.

Queda a nueve puntos del PSG en la clasificación, segundo en la tabla con cinco de ventaja sobre el Lille, tercero, y seis respecto al Mónaco, cuarto.

Greenwood, por su parte, suma once goles. Es el máximo anotador de la competición con un gol más que el canadiense del Lille Jonathan David y del atacante del París saint Germain, Bradley Barcola. EFE