Tchouaméni se apunta a la final: "Estoy bien, no pasa nada"

Redacción deportes, 9 ene (EFE).- El francés Aurélien Tchouaméni, sustituido en la semifinal de la Supercopa de España tras sufrir un fuerte golpe en el rostro en un choque contra un rival, confirmó que está "bien" y que fue sustituido por precaución, apuntándose a la final del domingo ante el Barcelona.

"Estoy bien, no pasa nada. El staff médico ha dicho que era mejor para mí salir del campo aunque no era grave. Me encuentro bien, voy a recuperar bien para el próximo partido. Fue un golpe en la cabeza al intentar despejar. No he perdido el conocimiento, podía hablar tranquilamente", afirmó en Movistar +.

Tchouaméni lamentó el comportamiento del mallorquinista Maffeo, de nuevo protagonista en varias acciones con Vinícius Junior.

"Hay un jugador del Mallorca que todo el tiempo y todos los partidos tenemos problemas con él. Entonces la gente se ha enfadado un poquito pero lo más importante es ganar y llegar a la final. No queremos hablar de este chico porque es lo que quiere", manifestó.

El centrocampista francés que se ha asentado como central ante las bajas defensivas que sufre Carlo Ancelotti, elogió a Jude Bellingham y enfocó a la final.

"Sabemos que Jude es un jugador fenomenal, nos ayuda a ganar partidos todo el tiempo con goles, asistencias y su compromiso. Tenemos una gran plantilla y vamos a seguir hasta el final de temporada porque jugamos muy bien en este momento", opinó.

"El Barcelona ganó ayer y hoy teníamos que ganar nosotros para que haya un clásico en una final que tenemos que ganar", dijo enfocando a la final de la Supercopa del domingo. EFE