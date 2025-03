Luis Alfonso de Borbón y Margarita Vargas disfrutan de una noche mágica con sus hijos. ¡Las imágenes!

Luis Alfonso de Borbón y su esposa, Margarita Vargas, continúan demostrando ser uno de los matrimonios más consolidados del panorama social. En esta ocasión, la pareja disfrutó de una noche en familia durante las tradicionales Cabalgatas de Reyes en el centro de Madrid, donde se les vio acompañados por sus cuatro hijos: Eugenia, de 18 años, los mellizos Luis y Alfonso, de 14, y el benjamín de la familia, Enrique Jesús, de 6 años.

El pequeño Enrique Jesús fue, sin duda, el gran protagonista de la velada, cumpliendo el sueño de todos los niños al poder acompañar a los Reyes Magos en su recorrido por la ciudad. Mientras los tres Reyes avanzaban en sus imponentes carrozas, el menor de los Borbón-Vargas seguía de cerca su ruta, visiblemente emocionado.

Aunque su padre no dudó en acompañarlo a pie, asegurándose de que todo estuviera en orden y que su hijo se sintiera cómodo durante la celebración. Se acercó al pequeño para comprobar que se encontraba bien, mostrándose cariñoso y atento con él, y tras asegurarse de que el niño no lo necesitaba, se retiró ligeramente, observando con una enorme sonrisa el entusiasmo de su hijo. Un detalle curioso que no pasó desapercibido fue el bastón que portaba Luis Alfonso, cuya empuñadura imitaba la culata de una escopeta de mader.

Mientras tanto, Margarita disfrutaba de la celebración junto a sus tres hijos mayores. La familia observó encandilada el paso de las carrozas, animando al pequeño Enrique Jesús y compartiendo con él la emoción del momento. Como buena madre, no perdió oportunidad de grabar la escena con su teléfono móvil, mientras conversaba animadamente con su hija, Eugenia, quien comentaba con entusiasmo lo que estaba sucediendo.

Madre e hija mostraron una conexión especial, disfrutando juntas de la noche mágica de Reyes, felices por la oportunidad de compartir esos momentos familiares tan especiales. Una velada que, sin duda, quedará en la memoria de todos como una celebración llena de ilusión, amor y complicidad.