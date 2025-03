Isabel Pantoja dedica un mensaje muy especial a su sobrina Anabel y a la pequeña Alma: "La más guapa del mundo"

Ya se ha convertido en un clásico. Al igual que ha hecho en muchos de los conciertos de su gira '50 Aniversario' con colaboraciones de lujo como Shaila Dúrcal, Ana Guerra o Naiara de OT, Isabel Pantoja ha vuelto a contar con una invitada muy especial en su último show del año este jueves 26 de diciembre en el festival Starlite Christmas en Madrid.

En esta ocasión la artista que se ha subido al escenario ha sido Sonia María Priego, 'La Húngara', que admiradora de la tonadillera desde que era una niña, ha cumplido un sueño al poder cantar con ella en uno de sus conciertos más especiales.

Y aunque había una gran expectación por ver qué tema cantarían, no ha habido sorpresas y ha sido -al igual que en las colaboraciones del resto de su tour a pesar de la temática navideña que ha marcado su reaparición en la capital- 'Garlochí'.

Una canción en la que como no podía ser de otra manera Isabel y 'La Húngara' han bailado la coreografía creada por Anabel Pantoja que se ha convertido en viral y en uno de los momentos más esperados de cada concierto de la madre de Kiko Rivera.

En las últimas semanas se ha rumoreado que la tonadillera y su sobrina estarían distanciadas por 'culpa' del novio de la influencer, David Rodríguez, al que no soportarían ni su tía ni tampoco Agustín Pantoja, provocando una brecha insalvable en la estrecha relación que mantenían hasta ahora. También se ha dicho que a Pantoja no le habría sentado bien el apoyo de Anabel a su prima Isa Pi y el hecho de que no hubiese roto una lanza a su favor cuando la peruana relató en televisión los duros momentos que vivió con su familia en Cantora siendo prácticamente una niña.

Informaciones que la propia Isabel ha querido desmentir en pleno concierto, dedicando un mensaje muy especial a su sobrina en el que también ha tenido unas palabras para el nuevo miembro de la familia, la pequeña Alma, que acaba de cumplir un mes: "Vamos a hacer el baile de mi Ana, mi Anabel. Un besito amor mío, y para la niña, ¡que te quiero amor mío, la más guapa del mundo! La coreografía es de ella, así que se la vamos a dedicar todo el público presente" ha exclamado, dejando claro que su relación con su sobrina sigue siendo la misma de siempre.

En Gran Canaria disfrutando de su hija recién nacida, Anabel, que tampoco se ha olvidado de su tía y, emocionada y sin poder contener las lágrimas, ha compartido varios stories siguiendo el concierto en directo a través de Instagram: "Mi corazón está allí" confesaba en uno de los mensajes publicados, mientras en otro veíamos a su pequeña escuchando la actuación de su tía abuela.