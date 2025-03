SI FUISTE DETENIDO EN UN CENTRO DE CORECIVIC EN LOS ESTADOS UNIDOS, LEE ESTE RESUMEN DE AVISO CUIDADOSAMENTE: TUS DERECHOS PUEDEN HABER SIDO AFECTADOS. PR Newswire PHILADELPHIA, 23 de diciembre de 2024 PHILADELPHIA, 23 de diciembre de 2024 /PRNewswire/ -- El Abogado del grupo emite la siguiente declaración en relación con una demanda colectiva contra CoreCivic, Inc. ¿De qué trata este aviso?Actualmente, existe una demanda colectiva pendiente en relación a personas que fueron detenidas bajo la custodia de la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas de los EE. UU. (Immigration and Customs Enforcement, "ICE") en un centro propiedad de CoreCivic, Inc. u operado por CoreCivic, Inc. ("CoreCivic"). Si eres un Miembro del grupo, tienes derechos y opciones legales que puedes ejercer en este caso, y se describen a continuación. El Tribunal del Distrito de Estados Unidos para el Distrito Sur de California supervisa esta demanda colectiva. La demanda se conoce como Owino, et. al. v. CoreCivic, Inc., No. 3:17-cv-01112-JLS-NLS (S.D. Cal.). Esto es solo un resumen. Puedes obtener más información sobre la demanda colectiva en el sitio web en www.coreciviclaborclassaction.com o llamando al 1-(833)-537-1187. ¿Sobre qué trata la demanda?La demanda declara que CoreCivic violó la Ley Federal de Protección de las Víctimas de Tráfico (Federal Trafficking Victims Protection Act "TVPA") al obligar y forzar a los detenidos a limpiar las instalaciones más allá de las tareas de limpieza personales enumeradas en las Normas de Detención Nacional Basadas en el Rendimiento del ICE bajo amenaza de castigo. Las áreas que los detenidos fueron obligados y forzados a limpiar incluyen áreas comunes y recreativas, baños, duchas, la cafetería, oficinas y la cocina, independientemente si se les pagó a los detenidos por su trabajo. Para los detenidos en California, la demanda declara que CoreCivic violó la Ley de Protección de Víctimas de Tráfico de California (California Trafficking Victims Protection Act "CATVPA"), además de la TVPA. Para los participantes en el Programa de Trabajo Voluntario en California, la demanda también declara que CoreCivic violó la ley de California al no pagar a los detenidos el salario mínimo requerido según la ley de California, al no proporcionar declaraciones salariales, al no pagar los salarios tras el despido y al imponer condiciones de empleo ilegales. Los Demandantes en la demanda se denominan "Representantes de grupo". Están solicitando daños monetarios y la restitución permitida según la ley federal y de California para sí mismos y para los Miembros del grupo, así como los honorarios y costos de abogados incurridos en la demanda. CoreCivic niega que hizo algo mal y afirma que no obligó ni forzó a los detenidos a limpiar las áreas de la instalación fuera de su área personal bajo amenaza de castigo y no violó la ley federal o de California. CoreCivic también niega que violó la ley de California con respecto a los participantes en el Programa de Trabajo Voluntario en sus instalaciones de California y busca una compensación de cualquier salario adeudado o daños por la cantidad que costó para alojar a los detenidos y operar el Programa de trabajo voluntario. ¿Quién es un Miembro del grupo?Estás incluido en esta demanda SI fuiste detenido bajo la custodia de ICE y te encuentras dentro de una de estas 3 categorías: (1) GRUPO NACIONAL DE TRABAJO FORZADO: Fuiste detenido en cualquier instalación de CoreCivic en los Estados Unidos en cualquier momento entre el 23 de diciembre de 2008 y el presente, Y te obligaron o forzaron a limpiar áreas de la instalación fuera de tu área personal bajo amenaza de castigo. Se te incluye incluso si se te pagó por este trabajo. (2) GRUPO DE TRABAJO FORZADO DE CALIFORNIA: Fuiste detenido en una de estas instalaciones de CoreCivic en California:· Centro de Detención de Otay Mesa en Otay Mesa, California · Centro de Correcciones de San Diego en Otay Mesa, California · Centro penitenciario de California City en California City, California

En cualquier momento entre el 1.° de enero de 2006 y el presente, Y te obligaron o forzaron a limpiar áreas de las instalaciones fuera de tu área personal bajo amenaza de castigo. Se te incluye incluso si se te pagó por este trabajo. (3) CLASE DE DERECHO LABORAL DE CALIFORNIA: Fuiste detenido en cualquier centro de CoreCivic en California mencionado anteriormente en cualquier fecha entre el 31 de mayo de 2013 y el presente, Y participaste en el Programa de Trabajo Voluntario. ¿Qué sucede si soy un Miembro del grupo?Si deseas ser un Miembro del grupo en esta demanda colectiva, no necesitas hacer nada. No hacer nada significa que formarás parte automáticamente del grupo. Los Representantes del grupo y el Abogado del grupo representarán tus intereses en la demanda. Si se toma alguna decisión o se te paga dinero o beneficios, se te notificará lo que debes hacer a continuación. Como Miembro del grupo en esta demanda colectiva, tendrás que seguir y cumplir cualquier decisión judicial en el caso, ya sea favorable o desfavorable. Estarás obligado por cualquier acuerdo o sentencia presentada en esta demanda. Cualquier indemnización por daños y perjuicios puede reducirse para pagar los costos y honorarios del Abogado del grupo, y si eres miembro del grupo de Ley de Trabajo de California, cualquier compensación si CoreCivic prevalece en su contrademanda. Perderás cualquier derecho a presentar reclamaciones similares durante este período de tiempo en tu propio nombre, y no podrás presentar otra demanda que presente reclamaciones similares. ¿Puedo excluirme del grupo?Si no deseas ser incluido en la demanda, puedes solicitar ser excluido. Si te excluyes, no formarás parte de ningún acuerdo o sentencia en la demanda. Conservarás tu derecho a presentar reclamaciones similares durante este periodo de tiempo en tu propio nombre. Para excluirte, debes enviar un Formulario de Solicitud de Exclusión a más tardar el 26 de marzo de 2025 al Administrador de Avisos. El Formulario de solicitud de exclusión y las instrucciones sobre cómo excluirse están disponibles en www.coreciviclaborclassaction.com. También puedes excluirte escribiendo a Owino v. CoreCivic, c/o Kroll Settlement Administration LLC, PO Box 225391, New York, NY 10150-5391. Fuente: Abogado del grupo, Eileen R. Ridley y Alan R. Ouellette, Foley & Lardner LLP; Robert L. Teel, Oficinas de Robert L. Teel. View original content:https://www.prnewswire.com/mx/comunicados-de-prensa/si-fuiste-detenido-en-un-centro-de-corecivic-en-los-estados-unidos-lee-este-resumen-de-aviso-cuidadosamente-tus-derechos-pueden-haber-sido-afectados-302337874.html FUENTE Kroll Settlement Administration