Elena Tablada manda un mensaje a Javier Ungría para enterrar el hacha de guerra en 2025

Fan de 'Black Eyed Peas', Elena Tablada no se ha perdido el concierto que la famosa banda estadounidense ha ofrecido este miércoles en el festival Christmas Starlite en Madrid. Una cita muy especial en la que la ex de David Bisbal nos ha hablado de sus planes para esta Navidad y, más conciliadora que nunca y confesando que no es una persona "rencorosa", ha tendido la mano a Javier Ungría para enterrar el hacha de guerra después de su duro cruce de declaraciones al revelar que su matrimonio se rompió porque su exmarido le reconoció que tenía manía a su hija Ella.

"Tengo muchísimas ganas de que llegue Navidad. Me voy a Miami con mi familia, no puedo esperar, no puedo más con este frío" ha reconocido, apuntando que no pasará el 24 con sus niñas -Ella (14) fruto de su relación con el cantante almeriense, y Camilla (4), con el exconcursante de 'Supervivientes 2024'- porque "este año les toca pasar Nochebuena con los papás". "Yo me voy a Miami, paso nochebuena y luego como una madre entregada porque eso solo lo hace una madre, vengo, las recojo y me las vuelvo a llevar para pasar fin de año allí" ha adelantado emocionada. "Será la mejor Navidad de mi vida, con las dos juntas, en Miami, con mi mamá, mi hermana, mi familia, calorcito, playa, mi ambiente, mi ciudad..." asegura.

Haciendo balance de 2024, Elena confiesa que no ha sido un año duro sino todo lo contrario: "Ha sido un año precioso, de los mejores años de mi vida. Cuando recapitulo qué le pedirías al año que viene, como mínimo que sea como este" sentencia, destacando que "he tenido mucho trabajo, he tenido un crecimiento personal increíble, he tenido una unión con mi familia increíble, he conocido a gente espectacular, he podido eliminar a gente que no me aportaba nada y eso es de los regalos más lindos de la vida".

Y, para el año nuevo, su deseo es muy claro, y para nuestra sorpresa es un acercamiento con Javier Ungría: "Siempre quiero que haya paz, no soy rencorosa, no quiero problemas con nadie y bueno, eso es una cosa que hay que trabajar día a día". "Al final la vida es como es y cualquier relación tiene sus momentos altos y bajos, pero bueno, siempre vamos a hacer el esfuerzo para que la cosa fluya pacíficamente" desvela.

Respecto a por qué su exmarido parece el 'bueno de la película', Tablada lo tiene claro. "Es porque el sistema en el que hemos nacido, el patrón en el que hemos nacido, por desgracia, a la gente el tema de una mujer fuerte y feliz no gusta. Al final a la gente le gusta ver a la mujer víctima, que llora, y yo no soy así. Yo prefiero no ser la víctima, prefiero aprender y crecer" sentencia.

En 2025, ¿le gustaría encontrar de nuevo el amor? Muy sincera, la diseñadora reconoce que "no lo sé. No te sé contestar a eso ahora mismo, he podido conectar conmigo, vibro muy alto. Para que alguien entre dentro de mi círculo hay muchos condicionantes que no todo el mundo está en ese nivel" desvela, revindicando su soltería y la de amigas como María José Suárez. "Estamos todas solteras y estamos encantadas. Además, se pasa rico soltera, como dice Shakira" ha añadido entre risas.