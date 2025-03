LaLiga denuncia que gritos de "tonto, tonto" precedieron el gesto de Vinicius en Vallecas

(Actualiza la DT1120 con el informe de LaLiga sobre los gritos contra Vinícius Júnior de hinchas del Rayo Vallecano)

Madrid, 16 dic (EFE).- LaLiga ha denunciado este lunes a la Real Federación Española de Fútbol y a la Comisión Antiviolencia que hinchas del Rayo Vallecano gritaron "Tonto, tonto" al delantero brasileño del Real Madrid Vinícius Júnior en el partido disputado el pasado sábado (3-3) y que este cántico motivó el gesto del jugador hacia un sector de los aficionados al concluir el encuentro.

Este incidente se recoge en el escrito de denuncia que LaLiga hace cada jornada a Competición y a Antiviolencia sobre cánticos que inciten a la violencia o tengan un contenido insultante o intolerante, según informa la asociación deportiva en un comunicado.

En el documento, se señala que en el minuto 74 del partido, varios aficionados del grupo de animación local del Rayo ubicados en la grada de fondo, "liderados por un integrante con micrófono, entonaron durante, aproximadamente, doce segundos" el cántico “Tonto, tonto", en referencia a Vinícius.

De forma complementaria, prosigue el texto de LaLiga, "los medios de comunicación se hicieron eco de la reacción del futbolista brasileño hacia los aficionados situados en la grada más cercana al túnel de vestuarios una vez finalizado el encuentro".

"Se significa que Vinícius Jr., de forma previa y tal como se especifica en el anterior párrafo, recibió un cántico contra su persona", prosigue el informe en alusión al gesto que el delantero hizo con la mano a los hinchas rayistas refiriéndose al descenso del equipo madrileño a Segunda división.

LaLiga recuerda que estos cánticos aparecen recogidos como "comportamientos prohibidos y, por tanto, sancionables, tanto en el Código de Disciplina Deportiva de la RFEF como en la legislación contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte.

Javier Tebas, presidente de LaLiga, justificó este lunes la reacción del futbolista brasileño con gestos a la grada denunciados por el presidente rayista, Raúl Martín Presa, al asegurar que vinieron precedidos de una "provocación".

"Los cánticos no fueron racistas, es importante aclararlo, pero le llamaron tonto y hubo una reacción a la salida de Vinícius", explicó en la Ciudad del Fútbol tras acudir a la Asamblea General de la RFEF.

"Pienso que con esos insultos puede haber una provocación y el jugador, como todos, se calienta y nada más. Veremos qué pasa, corresponde al órgano de integridad. No me meto ahí", añadió.

Para Tebas, el comportamiento del delantero madridista no difiere al de otros futbolistas que responden cuando reciben insultos: "Muchos jugadores se calientan y Vinícius es uno más. Había unos insultos de la grada también que hay que evaluar. No eran gritos racistas ni considero exagerado lo que hizo. No estuvo bien, como tampoco la grada. Tenemos capacidad de iniciar pero nada más".

En su escrito de denuncia, la otra referencia que LaLiga hace al partido entre el Rayo y el Real Madrid es el percance que ocurrió en el minuto 27, cuando un espectador entró dentro del campo, lo que obligó al personal de seguridad a reducirlo y retirarlo en un tiempo de unos quince segundos. EFE