Le Normand: "Fue un momento duro, estás con las dudas de poder volver a jugar o no"

Madrid, 7 dic (EFE).- Robin Le Normand, defensa del Atlético de Madrid, se siente "muy bien", después de dos meses de baja por el hematoma subdural que le provocó el traumatismo craneoencefálico sufrido el pasado 26 de septiembre ante el Real Madrid, del que recordó que fue "un momento duro" en el que tienes que "manejar preguntas" como las "dudas" de si vas a "poder volver a jugar o no" o "cómo va a responder tu cuerpo" en la vuelta a la competición.

"Es una jugada que vas con todo, el último centro del partido, vas empate, es el derbi... Tienes que meter la cabeza. Y si vuelve a pasar, volvería a meter la cabeza. Era algo importante (la lesión), algo que no se ve mucho en el fútbol. Había que andar con cuidado. Todo el club, los compañeros, el staff médico han estado muy cerca, me han cuidado mucho y lo agradezco mucho", declaró en una entrevista a los medios oficiales del Atlético.

"Lo más duro es porque es tu pasión jugar al fútbol, cómo manejas las emociones, tu impotencia de querer hacer más, querer ayudar al equipo y no poder... Puedes en el día a día estar con tus compañeros y no puedes ayudar en el campo. Eso es lo más complicado. Por suerte han sido dos meses y tampoco son mucho. Para cualquier futbolista estar parado, estar con las dudas de voy a poder volver a jugar o no, cómo va a reaccionar tu cuerpo... Son preguntas que las tienes que manejar y es complicado", repasó.

"Un momento duro, pero entre mis compañeros, mis amigos, mi familia, el club y la afición, la verdad que lo agradezco mucho y ahora estoy disponible, esperando mi oportunidad para devolver ese cariño", dijo Le Normand, que reapareció el pasado jueves ante el Cacereño, en la segunda ronda de la Copa del Rey, después de 69 días fuera de la competición.

"Siempre es especial. La verdad, desde el primer partido lo noté, desde la presentación, que llevar esta camiseta es algo increíble. Ese partido es como una etapa más después de mi lesión y ver cómo me iba a sentir. Había un poco de tensión de ver cómo iba a responder el cuerpo, pero ha respondido de maravilla. Y ahora con muchísimas ganas", explicó.

"Me siento muy bien. Me he hecho como otra pretemporada. Físicamente me siento bien. Ahora, a coger minutos y el ritmo de los partidos, pero entrenando me siento muy bien", afirmó. EFE