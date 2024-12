Irán afirma que su Embajada en Damasco opera con normalidad pese a la ofensiva contra Al Assad

El Gobierno de Irán ha afirmado este sábado que su Embajada en Damasco opera con normalidad a pesar de que la ofensiva lanzada en los últimos días por rebeldes y yihadistas siga avanzando en Siria y ponga en riesgo la continuidad del régimen de Bashar al Assad.

Un portavoz del Ministerio de Exteriores iraní ha asegurado que las informaciones que apuntan a una posible evacuación de la Embajada "no son ciertas", según la agencia Tasnim, horas después de que el periódico estadounidense 'The New York Times' diese cuenta de estos supuestos traslados.

Las fuentes consultadas por el rotativo norteamericano han asegurado que Irán, aliado clave de Al Assad, había iniciado la evacuación de personal civil y militar, también de mandos de la Guardia Revolucionaria. De confirmarse, evidenciaría que se han extendido a los socios de Al Assad las dudas acerca de la continuidad del presidente sirio.

Rusia, que también respalda al actual régimen sirio, sí ha instado públicamente a sus ciudadanos a irse de Siria ante el fulgurante avance de grupos yihadistas y rebeldes encabezados por Hayat Tahrir al Sham (HTS) en una ofensiva a gran escala lanzada la semana pasada contra las tropas gubernamentales.