Lucía Rivera desvela qué consejo le dio a su padre cuando le contó que se retiraba

Lucía Rivera está viviendo uno de los momentos más dulces de su vida, y se nota. Cada vez más cómoda ante las cámaras, la modelo ha asistido a la gala de Vanity Fair en la que Alejandro Sanz ha recibido el premio 'Hombre del Año 204' y, además de confesar lo feliz que está al lado de Fernando Wagner después de seis meses de noviazgo, nos ha contado sus planes para esta Navidad junto a su novio y su familia. Y como no podía ser de otro modo, se ha pronunciado sobre la retirada de su padre, Cayetano Rivera, de los ruedos en 2025, confesando entre risas su reacción a la noticia y el consejo que ha dado al torero para "no quedar fatal".

Esta Nochevieja será muy especial para Lucía, ya que su madre, Blanca Romero, presenta por primera vez las Campanadas en Mediaset. Lo hará desde Lanzarote, y presumiendo de la maravillosa relación que mantienen, su hija estará a su lado. "Yo estoy en shock, estoy acostumbrada a despedir el año con ella en pijama, somos muy caseras, no somos muy glamurosas para irnos a dormir. Y ahora este año va a ser, ¡boom! De repente en otro sitio" expresa emocionada.

"Las mujeres no compiten, pero no la veo yo compitiendo mucho con la Pedroche, o sea, y la Pedroche tiene un estilo muy diferente, o sea, son muy distintas las dos. Yo creo que mi madre en ese sentido va a ser un poco más sobria. Y mira que yo soy fan de la Pedroche y yo siempre me voy a la Pedroche, esta vez no, lo siento. Lo siento, Cristina, te adoro, ¿eh?" ha añadido entre risas, dándonos una pista de cómo será el look de Blanca en las Campanadas.

Y con ellas en Nochevieja estará su chico, Fernando, con el que su historia de amor está tan consolidada que celebrarán las Navidades con sus respectivas familias: "Se viene, se viene. Ya se conocen y se llevan genial, tengo mucha suerte. Y me llevo genial con mis suegros, tengo unos suegros maravillosos, hay que decirlo, que es muy difícil tener suegros maravillosos. Y él se lleva muy bien con sus suegros también, con los dos además" ha revelado.

Encantada con que su novio "se amolde a todo" y no tenga problema en acompañarla a ningún sitio a pesar de "la superficialidad" que rodea al mundo de la moda, Lucía nos ha contado que por el momento no viven juntos -él trabaja en Mallorca-, pero es algo que no le importa porque le gustan "las relaciones a distancia". "Él no lo lleva tan bien. Él prefiere que viva con él, pero ahora mismo no. Pues no puedo, o sea, si es que si me voy a Mallorca dos semanas y ya vengo aquí, tengo todo acumulado y es un poco lío eso" reconoce.

LUCÍA, FELIZ CON LA RETIRADA DE LOS RUEDOS DE CAYETANO RIVERA

Hace unos días su padre anunciaba su retirada de los ruedos en 2025. "Es triste para él y alegre para mí. Voy a ser una burra, alegre para mí, para María y para toda la familia" confiesa con una sonrisa, desvelando que lo primero que le dijo cuando Cayetano le contó la noticia fue: "¿En serio, me estás mintiendo". Y su consejo fue claro: "Confío mucho en su palabra, si hace algo lo hace, es serio para todo, pero ¿sabéis que estos toreos que se retiran 50 veces? O Rafa Nadal que se lleva retirando 5 años seguidos. Él no va a ser así, pero le dije, a ver si vas a... No hagas eso, que queda fatal" confiesa.

"El tío aguantó mucho, son 49 años. Está guapísimo, pero la energía que tienes con 20 no la tienes a esa edad. Mi madre lo hizo con mi hermano. Ella dice 'a ti te tuve a los 21. Yo te tiraba, te llevaba..' y ahora con el otro ya lo sufre. El cabrón no va a estar mal nunca, ¿sabes?" bromea aplaudiendo el físico de su padre.

Cambiando de tema, Lucía admite que es "muy protectora" con su madre y tiene una mezcla de sentimientos ante la posibilidad de que pueda volver a enamorarse. "Los hombres en general son más peligrosos que las mujeres. Y tengo claro que si lo encuentra va a tener sus límites puestos y eso. O sea, que en ese aspecto estaría tranquila. Tener cuidado si os acercáis a mi madre, que estoy aquí a repartir" lanza un mensaje a navegantes.

La modelo desconocía que Fabiola Martínez ha escrito un libro relatando los momentos más complicados de su vida y revelando que sufrió abusos sexuales cuando tenía solo 5 años, pero no ha dudado en mandarle un mensaje de apoyo: "Le brindo mi mano y un abrazo... Es jodido reconocer que te maltrataron en España, ¿eh? Aquí donde vamos de modernos... España no es tan moderna como parece. Y la van a poner en duda muchas veces y... Bueno, así es España. Bueno, le deseo mucha suerte y espero que le vaya muy bien. Yo no me arrepentí, porque es algo que no te arrepientes, porque no puedes arrepentirte, porque es un paso muy valiente, pero... Va a tener que tragar mucho comentario que cuando es algo tan delicado duele, duele mucho. Entonces le deseo toda la suerte del mundo, no la conozco y le mando un abrazo gigante".