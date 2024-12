Jaguars y Texans reprueban golpe de Al-Shaair que provocó conmoción a Lawrence

Redacción Deportes, 1 dic (EFE).- Los entrenadores Doug Pederson, de Jacksonville Jaguars, y DeMeco Ryans, de Houston Texans, criticaron este domingo a Azeez Al-Shaair, jugador de la franquicia texana, por el golpe ilegal que le provocó una conmoción cerebral a Trevor Lawrence.

"Es una jugada que no tiene cabida en nuestra liga. Tengo mucho respeto por el entrenador Ryans. Sé que él no entrena a su equipo de esa manera. Nosotros no entrenamos a nuestro equipo de esa manera", dijo molesto Pederson al final del partido sobre el golpe que dejó fuera del juego al quarterback de su equipo.

La lesión de Lawrence ocurrió en el segundo cuarto del partido que su equipo perdió 20-23 ante los Texans dentro de la semana 13 de la campaña de la NFL.

Sucedió en una jugada en la que Trevor abandonó la bolsa de protección con la intención de llegar a la marca de primero y diez con una carrera.

En su escapada, el 'quarterback' detectó que en su camino estaba el apoyador Al-Shaair, por lo que decidió deslizarse a una yarda de su objetivo, acción con la que daba por muerta la acción, pero el defensivo, en vez de evitar el contacto lo recibió de frente con un fuerte impacto contra el casco del pasador que también rebotó contra el césped.

La jugada dejó a Lawrence tendido boca arriba en el césped con los brazos rígidos al frente, una señal de conmoción cerebral que le hizo abandonar el campo en el carrito de emergencia, algo que también reprobó DeMeco Ryans, el entrenador de Texans.

"Fue algo desafortunado. No es lo que entrenamos, ni representa lo que es Al-Shaair como jugador. Queremos ser inteligentes en todo lo que hacemos y no lastimar a nadie. No queríamos tener esa pelea, no es lo que nosotros hacemos", señaló el coach de Houston.

Ryans también refirió a la trifulca que se desató luego de que los jugadores de Jaguars reclamaron a su apoyador por el golpe sobre Lawrence.

"No quería ver esa pelea y todo lo que vino después. No es lo que hacemos, no nos representa. Hablaré con Azeez personalmente", concluyó el entrenador de los Texans.

Luego de su expulsión, Azeez Al-Shaair, furioso, arrojó su casco al césped y retó a golpes a los rivales; en su camino a los vestuarios increpó a la afición que le lanzó varios objetos antes de abandonar el terreno. EFE