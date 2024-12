Gobierno venezolano interviene dos centros penitenciarios en una región del oeste del país

Caracas, 30 nov (EFE).- El Gobierno de Venezuela informó este sábado de operativos de intervención en dos cárceles del estado Lara (oeste), con el fin de "consolidar un sistema penitenciario" con mejores condiciones de "orden, seguridad y estabilidad".

Los operativos forman parte de la 'Operación Gran Cacique Guaicaipuro', comenzada el año pasado para el desmantelamiento de "mafias carcelarias" que operan desde estos recintos, así como para garantizar las condiciones que permitan a los reos "reinsertarse como personas útiles a la nación, una vez que cumplan su condena", según una nota oficial.

En ese sentido, el ministro de Servicio Penitenciario, Julio García Zerpa, explicó que este tipo de acciones tienen como propósito "el buen desenvolvimiento de estos espacios, para asegurar la mujer nueva y el hombre nuevo, cuyas reinserciones sociales los conviertan en seres humanos útiles para el progreso social y económico" del país.

En Instagram, García Zerpa señaló que, gracias "al trabajo conjunto, el Estado venezolano continúa garantizado el orden, la disciplina y la seguridad en los centros penitenciarios, con la Operación Gran Cacique Guaicaipuro", sin ofrecer más detalles sobre los resultados de este nuevo procedimiento.

El viernes, la ONG Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) indicó que fue un "despliegue masivo" de funcionarios de distintos cuerpos de seguridad -entre ellos, la Policía Nacional Bolivariana (PNB), la Guardia Nacional (GNB) y el Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin)-, lo que "generó incertidumbre entre los familiares de los internos, quienes se acercaron a los penales en busca de información".

Sin embargo -prosiguió el OVP-, los funcionarios ordenaron que se retiraran y "se negaron a ofrecer detalles sobre lo que estaba ocurriendo".

La organización no gubernamental, que aclara que no se opone a "requisas y revisiones minuciosas", calificó de "inhumano" que en estos operativos "no exista un protocolo claro para brindar información y atención oportuna a los familiares", por lo que -agregó- es "alarmante" la "opacidad informativa por parte del Estado".

El pasado 6 de noviembre, militares y policías desmantelaron una banda de "crimen organizado" en una cárcel ubicada en el estado Bolívar (sur, fronterizo con Brasil), durante un operativo de intervención del centro penitenciario en el que hallaron "drogas, armas y celulares".

En 2023, las autoridades desmantelaron ocho "mafias carcelarias" en varios operativos militares y policiales desplegados en centros penitenciarios, entre ellas la base de la organización criminal transnacional Tren de Aragua, que operaba desde la prisión de Tocorón, una de las cárceles intervenidas. EFE