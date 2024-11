Posibles reguladores procriptomonedas impulsan el precio del bitcóin

(Bloomberg) -- El bitcóin reanudó su ascenso hacia los US$100.000 ante las señales de que los candidatos favorables a las criptomonedas probablemente darán forma a las normas financieras de EE.UU. bajo el mandato de Donald Trump.

El activo digital registró el miércoles la mayor subida en más de dos semanas hasta alcanzar los US$97.361, antes de volver a los US$95.500 a las 5.45 horas del jueves en Londres. Partidarios de las criptomonedas suenan como los principales candidatos para dirigir la Comisión del Mercado de Valores y la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas, lo que ayudó al sentimiento.

El presidente electo ha prometido deshacer las medidas contra los activos digitales impuestas por la administración Biden y, en su lugar, fomentar el crecimiento de la industria, incluida la creación de una reserva nacional de bitcóin. Las promesas del republicano encendieron una ola de optimismo que elevó el tóken cerca de un récord de US$100.000 la semana pasada.

Candidato a la SEC

Paul Atkins, partidario de las criptomonedas, ha surgido como principal candidato para sustituir a Gary Gensler al frente de la SEC, según personas familiarizadas con el asunto. Gensler puso en marcha una avalancha de medidas sobre supuestos incumplimientos y prácticas arriesgadas en el sector de los activos digitales.

Mientras tanto, es probable que la mayoría o todos los posibles aspirantes a dirigir la CFTC, el regulador de derivados, se muestren favorables al mercado de criptomonedas, que ha subido alrededor de US$1 billón desde la victoria de Trump en las elecciones de EE.UU. del 5 de noviembre.

El equipo de transición de Trump también ha mantenido conversaciones sobre la posibilidad de crear el primer puesto en la Casa Blanca dedicado a la política de activos digitales. En Wall Street, cada vez hay más indicios de una mayor disposición a comprometerse con el incipiente mercado.

El bitcóin llegó a US$300 por debajo de la marca de los US$100.000 el 22 de noviembre, antes de ceder unos US$9.000 en los cuatro días siguientes. Los partidarios de las criptomonedas consideran que la cifra de seis cifras valida las controvertidas afirmaciones de que el bitcóin es un depósito de valor moderno y una cobertura contra el riesgo de inflación.

Advertencia de Roubini

Críticos como Nouriel Roubini —famoso por haber advertido sobre la crisis financiera de 2008— no están de acuerdo. “El bitcóin es altamente volátil”, dijo Roubini el miércoles en Bloomberg Television. “Si se quiere preservar la riqueza en lugar de una alta volatilidad, conviene mantenerse alejado de ese tipo de activos”.

Alrededor de US$6.900 millones han entrado en fondos cotizados en bolsa de EE.UU. que invierten directamente en bitcóin en el periodo posterior a la victoria electoral de Trump, según datos recopilados por Bloomberg. Los 12 ETF tienen unos activos totales de unos US$100.000 millones.

“Una vez que baje el apalancamiento y los compradores a más corto plazo terminen de tomar ganancias, creemos que el bitcóin puede encontrar una fuerte base de apoyo y podría hacer otro intento de superar el nivel de los US$100.000”, escribió en una nota Alex Thorn, jefe de investigación de la firma Galaxy Digital LP.

