Neto completa el primer entrenamiento con el Barça y estará disponible para el clásico

Barcelona, 25 nov (EFE).- El base brasileño Raul Neto ha realizado este lunes el primer entrenamiento como jugador del Barça junto al resto de sus compañeros y estará a disposición del entrenador Joan Peñarroya para enfrentarse este jueves en la Euroliga al Real Madrid en el Palau Blaugrana, según han confirmado a EFE fuentes del club.

La entidad catalana ha publicado un vídeo de la sesión, en el que el nuevo refuerzo barcelonista aparece realizando ejercicios de calentamiento sin balón y lanzamientos a canasta, tras recibir la bienvenida del mánager de la sección, Juan Carlos Navarro, y del pívot Willy Hernangómez.

El Barça ha anunciado este lunes por la mañana el fichaje de Neto, de 32 años y 1,86 de altura, que llega procedente del Esporte Clube Pinheiros brasileño con el cometido de suplir la baja del base argentino Nico Laprovittola para lo que resta de temporada por una grave lesión de rodilla.

El internacional brasileño llega al Palau Blaugrana avalado por una dilatada trayectoria internacional, tras ocho cursos en la NBA (2015-2023) y otros cuatro años en la Liga Endesa (2011-2015), pero también deberá despejar las dudas que acompañan su estado físico.

Neto estuvo inactivo la temporada pasada tras sufrir una rotura del tendón rotuliano de la rodilla derecha en el primer partido de la selección de Brasil en el Mundial de 2023, que desembocó en su desvinculación del Fenerbahce Beko Estambul, club por el que había fichado ese mismo verano, sin llegar a debutar en la Euroliga.

Tras reaparecer en los Juegos Olímpicos de París y después de promediar 16,8 puntos y 5 asistencias en 20 minutos por partido en este inicio de curso con el Esporte Clube Pinheiros, el base estará a disposición de Peñarroya para estrenarse este jueves en la máxima competición continental en el Palau Blaugrana frente al Real Madrid.

El jugador todavía no ha sido inscrito en la competición, pero el club catalán confía en completar el trámite antes de encuentro.

Barcelona, 25 nov (EFE).- El Barça ha anunciado este lunes la contratación del base brasileño Raul 'Raulzinho' Neto hasta el final de la presente temporada y, de este modo, el cuadro catalán suplirá la baja del argentino Nico Laprovittola para lo que resta de curso por una grave lesión de rodilla.

Neto, de 32 años y 1,86 de altura, recalará en el Palau Blaugrana procedente del Esporte Clube Pinheiros brasileño y avalado por una dilatada trayectoria internacional, tanto en la NBA como en la selección de su país, pero también deberá despejar las dudas que acompañan su estado físico.

El base estuvo inactivo la temporada pasada tras sufrir una rotura del tendón rotuliano de la rodilla derecha en el primer partido de la selección de Brasil en el Mundial de 2023, que desembocó en su desvinculación del Fenerbahce Beko Estambul, club por el que había fichado ese mismo verano, sin llegar a debutar en la Euroliga.

"Me encuentro en el mejor momento de los últimos dos años. Me he recuperado totalmente de la rodilla y he recuperado ritmo. Pienso en el esfuerzo y todos los momentos duros que he vivido en el último año para llegar a uno de los mejores equipos de Europa como el Barça, competir y ganar títulos", ha asegurado Neto en declaraciones a la 'Barça One'.

Previamente, el jugador de Belo Horizonte disputó ocho campañas en la NBA en las filas de Utah Jazz (2015-2019), Philadelphia 76ers (2019-2020), Washington Wizards (2020-2022) y Cleveland Cavaliers (2022-2023).

En total, el nuevo refuerzo del Barça compitió en 435 partidos de temporada regular, 99 de ellos como titular, con un promedio de 5,7 puntos (36% en triples), 2,1 asistencias y 1,5 rebotes en menos de 16 minutos por encuentro.

Neto alcanzó su mejor versión anotadora en la temporada 2020-2021, cuando militaba en los Wizards y firmó 8,7 puntos por partido. Durante su carrera en la NBA, también realizó 29 apariciones en las eliminatorias por el título con una media de 3 puntos (31% en triples) en más de 10 minutos por noche.

"He pasado por la NBA y la selección y, como jugador, lo daré todo en la pista. Me gusta defender y jugar para el equipo, hacer lo que se necesite en el momento del partido y de la temporada para ganar. Soy un ganador y he venido a ganar", ha afirmado 'Raulzinho'.

Antes de emigrar a Estados Unidos, Neto jugó cuatro temporadas en la Liga Endesa, tres en las filas del Gipuzkoa Basket (2011-2014) y una en el UCAM Murcia (2014-2015). Durante este periplo, promedió 8,1 puntos (29,4% en triples) y 3 asistencias en 23 minutos en los 132 encuentros que disputó en el campeonato español.

Tras casi un año de inactividad por lesión, Neto reapareció con su selección en los Juegos Olímpicos de París 2024 y después fichó por el Esporte Clube Pinheiros brasileño, donde ha registrado una media de 16,8 puntos y 5 asistencias en 20 minutos en cinco compromisos.

Considerado uno de los mejores jugadores del baloncesto brasileño en la última década, 'Raulzinho' cuenta en su currículum con tres participaciones olímpicas en Londres 2012, Río de Janeiro 2016 y París 2024, entre otros logros.

Asimismo, Neto será el quinto jugador brasileño que defienda la camiseta del Barça de baloncesto después de Anderson Varejao (2001-04), Marcelinho Huertas (2011-15), Wesley Sena (jugador del baloncesto formativo que debutó en un partido en el curso 2016-17) y Vitor Faverani (2017).

"Vengo con muchas ilusiones y ganas. Ya he hablado con un par de jugadores, he visto los partidos y estoy preparado para jugar y ayudar al máximo al equipo", ha subrayado el nuevo refuerzo barcelonista.