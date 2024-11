Aneth Acosta asegura que no puede quedarse indiferente tras conocer el testimonio de Isa Pantoja

El testimonio de Isa Pantoja en '¡De viernes!' esta semana está dando mucho que hablar porque nunca antes había hablado con tantos detalles sobre los episodios tan devastadores que vivió durante su adolescencia en Cantora. Ahora, Aneth Acosta ha reaparecido ante las cámaras y ha hablado sobre la que fuera su amiga.

"Nadie puede ser indiferente a un testimonio de una persona que se siente víctima, que ha sufrido lo que ha sufrido ella, y creo que a todos nos hemos quedado horrorizados", comentaba Aneth, pero puntualizaba que "yo tengo una versión, el otro lado de la vida, de la madre que siempre ha estado detrás de ella, de la madre que siempre la ha querido, de la madre que siempre la ha cuidado".

Está sorprendida con las confesiones de la que fuera su amiga porque "yo nunca había escuchado a Isabel realizar este tipo de cosas, me he quedado sorprendida y en shock y horrorizada, como nos hemos quedado toda España", aunque "me pinto una imagen muy diferente de la madre".

Además, explicaba que "conmigo nunca ha tenido ningún gesto, ni he visto nada, para que yo la pueda acusar o decir de mala madre, además, quiénes somos nosotros para juzgar a una madre... imagínate ahora, yo voy a criar un niño, ¿con qué boca voy a decir que si es buena madre alguien o no?".

En cuanto al llanto desgarrado de Isa al desvelar que su madre le dijo que la iba a 'devolver' a Perú, Aneth explicaba que para un niño adoptado "su peor miedo es el rechazo y que quieran devolverlo, como ella dijo, a un orfanato, o sea, no creo que Perú por ser Perú, sino porque ella tenía miedo a la soledad de un orfanato".

En cuanto a las palabras de Raquel Bollo en televisión, Aneth explicaba que "la intención de Raquel simplemente era decir 'oye, ni los buenos son tan buenos, ni los malos son tan malos'" y dejaba claro que "no veo a Raquel tampoco como si hubiera estado invalidando el testimonio de Isa".