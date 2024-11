Koundé: "Es un error grosero que no puedo cometer"

Vigo, 23 nov (EFE).- El internacional francés Jules Koundé, futbolista del FC Barcelona, hizo autocrítica tras su mal partido en Balaídos, sobre todo en la acción que acaba con el primer gol del Celta.

“No hemos metido durante todo el partido lo que se requería y al final nos castigan, empezando por mí. No he hecho para nada un buen partido, me faltó concentración y al final lo pagas caro en una jugada muy sencilla. Es un error grosero que no puede ocurrir. Asumo ese error que al final nos pone en una situación difícil”, comentó.

El azulgrana explicó cómo fue esa jugada. “Aunque veo claro que la pelota se ha ido, tengo que seguir. Son detalles que indican que hoy no estaba. Lo asumo, tampoco hay que hundirse”.

Koundé reconoció que el líder de LaLiga perdió “dos puntos muy importantes” en Balaídos, aunque él confía en que este encuentro sirva de “aprendizaje” para el futuro.

“Creo que en los últimos partidos no hemos jugado bien, así que tenemos que regresar a nuestro nivel. Ahora se verá si el grupo tiene carácter o no. Ahora que perdimos puntos tenemos que seguir unidos y regresar a nuestro mejor nivel”, sentenció. EFE

