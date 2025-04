Luis Enrique: "Especular no existe en nuestro vocabulario"

París, 9 abr (EFE).- El entrenador del París Saint-Germain, Luis Enrique, aseguró que pese a la victoria 3-1 conseguida en la ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones contra el Aston Villa no saldrán a especular en la vuelta y tratarán de conseguir la victoria.

"El gol conseguido en el último minuto premia lo que hicimos los 90 minutos anteriores. No es un alivio, no saldremos a especular. Si queremos pasar a semifinales tenemos que salir a ganar. Especular no existe en nuestro vocabulario", aseguró.

"No sabemos jugar en bloque bajo, no lo trabajamos. Tendremos que hacerlo, porque el Aston Villa va a apretar, pero el objetivo será tener el balón y dominar", dijo.

Luis Enrique señaló que en el Villa Park el Aston Villa saldrá más ofensivo y eso les dejará más espacios: "Somos un equipo que sabe dominar las transiciones, tenemos jugadores rápidos, ellos saldrán a atacar y tenemos que aprovecharlo".

El técnico español destacó la capacidad de lucha de su equipo tras haber recibido el primer gol. "Nos ha pasado varias veces, que tenemos situaciones complicadas y seguimos de la mima manera, buscando recursos".

"Creo que el resultado refleja la diferencia entre ambos equipos y premia nuestra lucha y nuestro esfuerzo", aseguró. EFE