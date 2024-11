Carlota Corredera desvela cómo está viviendo su separación de Carlos de la Maza

Hace unas semanas, Carlota Corredera confirmaba a través de sus redes sociales estar viviendo un momento delicado por su separación con Carlos de la Maza y aseguraba que lo más importante para ambos era el bienestar de su hija.

Este viernes, la presentadora de televisión se dejó ver en la inauguración de Mágicas Navidades en Torrejón de Ardoz y confesó que estas Navidades "las afronto bien, con tranquilidad, intentando sobre todo que la que menos note que son van a ser diferentes sea la niña, es la prioridad al final".

Además, la comunicadora desveló que tiene confiesa que quiere que se acabe ya este año: "Tengo muchas ganas de que acabe el 2024, tengo ganas de que llegue el 25 y que traiga cosas muy bonitas".

Y es que, este 2024 "para mí siempre será el año de mi separación, a partir de ahí... fíjate, cumplí 50, yo pensaba que el 2024 tenía con muchas expectativas y tal... no ha sido tan chulo, pero yo seguro que el 2025 sí que lo será".

Carlota dejaba claro que "no somos ni la primera ni la última pareja y de hecho hay un montón de gente que ahora se me acerca y me habla de sus experiencias y me intenta dar consejos". Ahora, "escucho a todo el mundo y luego hago lo que mi intuición me marca" porque "soy una persona muy intuitiva e intento hacer las cosas lo que creo que es correcto".

Sobre todo, la periodista está intentando que "haya buen ambiente en casa cada vez que estamos con ella" porque "para mí eso es lo más importante", que su hija esté lo mejor posible ante esta delicada situación.