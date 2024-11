Alaska desvela cómo se encuentra Mario Vaquerizo

Tras la fatídica caída que sufrió en el último concierto de las Nancys Rubias en Cáceres y su posterior ingreso hospitalario, Mario Vaquerizo recibía el alta hace una semana y sigue recuperándose en casa recibiendo el calor de todos sus seres queridos.

Este viernes, Alaska ha hablado ante las cámaras en el lanzamiento de las dos nuevas creaciones de Dabiz Muñoz para Burger King y ha desvelado que Mario se encuentra "bien".

Eso sí, ha dado más detalles de cómo va evolucionando y ha explicado que "lo del cuello es tiempo, que suelde, el collarín será en mínimo otros dos meses seguramente, pero eso sabemos lo que es, es que se suelden las vértebras y ya está".

En cuanto a los problemas que tenía en la visión, la colaboradora de televisión ha asegurado que eso "es más lento, más complicado y sin mucha perspectiva de cómo va a ser finalmente... el pobre anda, no vemos series, no vemos pelis, no puede leer libros, se pelea con los e-mails y con los whatsapps como puede, pero poco a poco".

Además, ha confesado que el cariño que ha recibido estas semanas "no te lo esperas porque entiendes que es algo que a tus amigos les puede importar y que van a llamar y que van a estar pendientes, pero no te imaginas primero personas a las que no conoces, personas que conoces un poco pero no tanto", por lo que le ha dado "mucha alegría ver que Mario es una persona tan querida".

Lo mejor de todo es que Mario ya no está sufriendo los dolores que tenía al principio y ahora le han recomendado "tanto por vista como por cuello es que haga su vida hasta donde llegue, le han mandado que camine, que ejercite esas piernas para que no se quede atrofiado y luego él irá midiendo dónde se puede ir incorporando a sus trabajos".

Por último, Alaska ha hablado del lanzamiento de su último disco y ha confesado que es "muy para fans, porque es un disco en directo, es un concierto que hicimos en el mes de junio, un concierto especial, porque hacemos la primera mitad solo con piano y la segunda mitad completamente bacala y maquinera, teníamos ganas de que eso que estábamos haciendo en directo quedara reflejado en un disco".