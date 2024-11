Jordi Fernández, de los Brooklyn Nets: "Yo no estaría aquí si no fuera por mis orígenes"

Nueva York, 13 nov (EFE).- El entrenador de los Brooklyn Nets, Jordi Fernández, ha recibido el nombramiento de hijo predilecto de Badalona, su ciudad natal, por su trayectoria profesional en el mundo del baloncesto, en una ceremonia en la que reivindicó sus orígenes sin los que dijo que no habría llegado al lugar donde ahora se encuentra.

En el Barclays Center, hogar de los Brooklyn Nets, el alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, le ha otorgado el collar de hijo predilecto de la ciudad, que Fernández dijo que guardaría junto a la medalla de bronce que ganó con la selección de Canadá a la que entrenó en el Mundial de 2023, y una reproducción de la estatua romana conocida como "la Venus de Badalona".

El alcalde ha destacado dos motivos por los que se le ha concedido este nombramiento: ser el primer entrenador español en dirigir un equipo de la NBA y "porque sus primeras palabras son de recuerdo hacia la ciudad de Badalona, hacia los vecinos de Badalona, hacia su casa".

El entrenador ha hecho referencia a su ciudad donde empezó "jugando desde que era pequeño, desde los 6 años" y su carrera de entrenador desde joven, con una clara conexión con la ciudad gracias a su familia y amigos.

"Creo que al final la vida pasa muy rápido y siempre tienes que tener presente de dónde eres. Y yo no estaría aquí ahora mismo si no fuera por mis orígenes. Mis orígenes son la ciudad, pero también donde iba al colegio, mis padres que me han educado, mi abuela, toda mi familia más próxima", asegura Fernández.

Fernández asegura que es importante para él volver a su casa en Badalona con sus hijos y su mujer para poder mostrarles la cultura de la ciudad y que también la sientan como suya, ya que ha desarrollado buena parte de su carrera en Estados Unidos desde que llegó en 2006.

De esta forma, con este galardón, se ha unido a una lista donde figuran otros cinco hijos predilectos del municipio: la nadadora Mireia Belmonte, el cantante Miguel Poveda, el actor Eric Borràs, el historiador y arqueólogo Joaquim Font, y el que fuera alcalde de Badalona Salvador Serentill.

A este acto de conmemoración del badalonés en Nueva York han acudido el alcalde de la ciudad, Xavier García Albiol; la cuarta teniente de alcalde Rosa del Amo y el líder de la oposición, el socialista Fernando Carrera.

Los partidos de la oposición badalonesa, ERC, Comuns y Guanyem, han criticado la visita a la ciudad estadounidense por los gastos que genera, a lo que el alcalde ha respondido destacando que con su visita representa al ayuntamiento pero también a toda la ciudad de Badalona.

"Me parece que es mirar las cosas en pequeñito", aseguró García Albiol, insistiendo que lo "que importa es que Badalona está en el mapa del baloncesto". EFE

