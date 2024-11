Juez suspende la ley de Luisiana (EEUU) que exige exhibir los diez mandamientos en aulas

Miami, 12 nov (EFE).- Un juez federal prohibió temporalmente este martes la implementación de una ley del estado estadounidense de Luisiana que ordena exhibir en las aulas de colegios y universidades que reciben dinero público un cartel con 'Los diez mandamientos'.

En el fallo, el juez John W. DeGravelles determinó que esa ley estatal viola la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos y una decisión del Tribunal Supremo en 1980 que anuló las exhibiciones de 'Los diez mandamientos' en las aulas en todo el país.

El juez también reconoció que la ley conduciría a una coerción religiosa inconstitucional de los niños demandantes al imponerles la doctrina religiosa durante casi todas las horas de la jornada escolar, durante toda su educación en la escuela pública.

La ley exige que un texto de 'Los diez mandamientos" se imprima en un cartel de no menos de 27 por 35 centímetros y esté visible en las aulas.

Tras la promulgación de la medida en junio pasado, las asociaciones Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU), Americans United for Separation of Church and State y Freedom From Religion Foundation presentaron una demanda en nombre de un grupo que reúne miembros de varias religiones que se oponen a la medida.

“Esta decisión debería servir como un baño de realidad para los legisladores de Luisiana que quieren utilizar las escuelas públicas para convertir a los niños a su forma preferida de cristianismo”, dijo en un comunicado Heather L. Weaver, abogada de la ACLU.

“Las escuelas públicas no son escuelas dominicales y la decisión de hoy garantiza que las aulas de nuestros clientes seguirán siendo espacios donde todos los estudiantes, independientemente de su fe, se sientan bienvenidos”, agregó.

Estados como Texas, Carolina del Sur y Utah han intentado aprobar iniciativas similares sin éxito.

Estas medidas comenzaron después de que un fallo del Supremo de Estados Unidos de 2022 que ofreció una interpretación más flexible de la orden constitucional que impide la religión patrocinada por el Estado.

El fallo dio una victoria a Joe Kennedy, exentrenador de fútbol americano de Bremerton High School, al considerar que una oración silenciosa suya en la mitad del campo escolar después de los juegos no violaba la Constitución.

Estados Unidos ordena "la separación de la Iglesia y el Estado" al señalar que "el Congreso no hará ninguna ley respecto al establecimiento de una religión o prohibirá la práctica libre de las mismas". EFE